Sindaco sotto scacco azzurro 

Tra Forza Italia e la maggioranza di centrodestra ormai è scontro aperto. Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti e Valeria Carta confermano la linea dura: ieri sera non si sono presentati in Consiglio comunale e la seduta è stata sospesa. Appena undici presenti hanno risposto al secondo appello richiesto dalla minoranza (che ha lasciato i banchi vuoti) complici le assenze giustificate di Fulvio Deriu e Sergio Locci. Maggioranza senza numeri e seduta sospesa. Il clima politico quindi si fa infuocato, il vertice di centrodestra non sembra più rimandabile. Il sindaco già all’indomani della Sartiglia lo aveva definito «necessario per fare il punto della situazione a due anni dalla scadenza del mandato». Adesso Forza Italia ha ribadito che non c’è più tempo, il primo partito della coalizione vuol far valere il proprio peso: un posto in Giunta per cinque consiglieri non basta più.

Le trattative

L’ultimo faccia a faccia tra i rappresentanti dei simboli che hanno sostenuto l’elezione di Massimiliano Sanna risale al 19 giugno 2023. A settembre c’era stato un tentativo che Oristano al Centro, Udc, Fratelli d’Italia e Partito Sardo d’azione avevano fatto saltare disertando all’ultimo minuto l’appuntamento. Ora, però, nessuno ha intenzione di tirarsi indietro, specie alla luce degli ultimi Consigli comunali, dove gli azzurri (tranne Francesco Pinna) hanno lanciato segnali inequivocabili alla Giunta e soprattutto al loro assessore Luca Faedda, che però continua a godere della piena fiducia della segreteria provinciale. A complicare ulteriormente il quadro, infatti, c’è la situazione in casa forzista, con i quattro quinti del gruppo che non sembrano intenzionati a seguire la linea espressa dal partito subito dopo il coordinamento.

La coalizione

«È opportuno che ogni tanto le segreterie si incontrino - conferma il commissario cittadino dei Riformatori, Andrea Santucciu - ma spetta al sindaco stabilire tempi e modi». La giornata giusta sembrava dovesse essere quella di domani, così almeno aveva comunicato informalmente Sanna a qualche segretario provinciale nei giorni scorsi. Non tutti, però, erano disponibili, come spiega l’esponente di Fratelli d’Italia, Fulvio Deriu. «Avevo già avvisato che sarei stato via per lavoro» e sul pressing azzurro non si spinge oltre. «Ci sederemo al tavolo e ci confronteremo». Anche se l’ipotesi di rinunciare a un posto nell’Esecutivo non sembra percorribile. Deciso e determinato l’intervento del segretario provinciale Udc che rimarca quanto già espresso più volte. «Non faremo nessun passo indietro - ribadisce Michele Piredda - esiste un accordo e deve essere rispettato, perché in qualsiasi momento potrebbero esserci spostamenti che giustificherebbero altre richieste. Diversamente si va a casa e non certo per volere nostro». Niente mezze misure e animi sempre più concitati. Nel frattempo il sindaco non si espone, mantiene un profilo cauto e cerca di evitare scossoni che potrebbero minare l’attuale assetto politico. Ma fino a quando potrà rimandare il confronto? Gli alleati attendono risposte, e il tempo per mediare sembra sempre più ristretto.

RIPRODUZIONE RISERVATA