Sindaco, sfida tra avvocato ed ex assessore 

A due settimane dalla scadenza della presentazione delle liste, c’è un’unica certezza: nessuno ha ancora ufficializzato la discesa in campo. Al di là delle conferme, a Cardedu - unico centro ogliastrino atteso dal voto dell’8 e 9 giugno prossimi - si infittiscono gli incontri per costituire i gruppi dai quali emergeranno i nomi degli aspiranti sindaci. Al momento le indiscrezioni offrono uno scenario in cui i duellanti sarebbero Marcello Vacca, 54 anni, e Giulio Muceli (34). Dipendente di Forestas e amministratore uscente il primo (nell’ultima consiliatura sedeva tra i banchi dell’opposizione), avvocato e figlio d’arte il secondo (il padre, Giampiero, è stato qualche anno fa sindaco del paese). Bocche cucite nel gruppo Vacca, attendista il legale: «Ho condiviso alcune considerazioni con amici e qualche persona di esperienza. Ho evidenziato la necessità di spendersi per la collettività. Impegnarsi significa mettersi a disposizione. Qualcuno mi ha proposto come candidato sindaco ma ho declinato. L’invito a pensarci ha concluso due incontri. Sono stato lusingato e onorato ma credo, pur non avendo sciolto la riserva, che declinerò la proposta. Per ora continuiamo a scambiare idee». Vacca e Muceli hanno un tratto in comune: sono appassionati di calcio. Vacca è il presidente della squadra del paese, l’avvocato milita nella Bariese dopo anni nel Cardedu.

RIPRODUZIONE RISERVATA