Sindaco: sarà corsa a cinque 

A meno di due mesi dalle comunali a Monserrato, nella corsa alla carica di sindaco, spunta un quinto nome: è quello di Alberto Corda, attuale consigliere comunale dei Riformatori Sardi che nell'aula di piazza Maria Vergine è all’opposizione alla giunta del primo cittadino uscente Tomaso Locci.

Il dibattito

Non è ancora ufficiale ma entro stasera ci sarà un’ulteriore riunione per definire il quadro, ma secondo alcune fonti vicine al partito, dovrebbe essere quasi certamente il radiologo cinquantacinquenne il candidato della coalizione di centrodestra, che a questo giro comprenderà Fratelli d’Italia e Forza Italia, oltre a qualche lista civica. Fino a poco tempo fa circolava il nome di Maristella Lecca (FdI), ex assessora ed ex vice sindaca della giunta Locci, ma ora quello di Corda è il più accreditato e quindi in pole position.

Tutti i nomi

Il mese scorso invece è stata ufficializzata la candidatura dell’ingegnere sessantasettenne Efisio Sanna - già consigliere comunale nella giunta di Gianni Argiolas - nella coalizione formata dal Pd e da quattro liste civiche: Idea Comune, Cultura è Libertà, Adesso Sardegna e Giovani di Monserrato. Poi ci sono i tre candidati ufficializzati da svariati mesi: l’uscente Tomaso Locci, l’attuale consigliera di minoranza Valentina Picciau e l’ex assessora alle Politiche sociali della giunta Locci, Tiziana Mori. Il primo cittadino corre per la terza volta (il suo però sarebbe il secondo mandato poiché il primo fu interrotto dopo un anno e mezzo dal commissariamento) e lo fa con sole liste civiche: per il momento ufficialmente sono due, Monserrato Futura e Monserrato Libera, che lo appoggiarono alle scorse elezioni, ma probabilmente ce ne sarà una terza.

Le liste

Picciau, che sfida Locci per la seconda volta, è appoggiata da un’ampia coalizione il cui perimetro verrà definito nelle prossime ore, infatti ci sono ulteriori interlocuzioni in corso. Tiziana Mori, che ha dato la sua disponibilità a correre come prima cittadina già a luglio dello scorso anno, può contare su Europa Verde, Radicali e Fortza Paris, che hanno esplicitamente confermato la volontà di appoggiarla. Ma potrebbe spuntare qualche ulteriore sostegno last-minute.

RIPRODUZIONE RISERVATA