SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato.
09 ottobre 2026 alle 00:52

Sindaco-Pro Loco, accuse al veleno 

Scoppia la polemica sui ritardi nell’organizzazione de Sa Fest’e Sa Binnenna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Monserrato la polemica attorno a Sa Fest’e Sa Binnenna si accende a pochi giorni dall’evento. La Pro Loco denuncia ritardi e scarsa attenzione da parte dell’amministrazione; il sindaco Locci ribatte parlando di difficoltà organizzative e scelte poco rispettose della tradizione.

Il confronto

Al centro dello scontro, una festa che per la comunità monserratina rappresenta uno dei momenti più identitari dell’anno. La Pro Loco, attraverso la presidente Daniela Podda, fa sapere come a gennaio fossero state individuate alcune date a settembre, ma l’evento non sarebbe potuto rientrare nell’Estate Monserratina, chiusa il 3 ottobre. Da qui lo spostamento al giorno dopo, «concordato informalmente con l’assessora alla Cultura».

Podda precisa che, tramite colloqui avviati dalla precedente presidente, si era anche valutata l’ipotesi di unire la festa a Portalis Obertus, senza però arrivare a conferme. La nuova presidenza puntava invece «a fare un’unica festa da soli», con il solo patrocinio gratuito del Comune. «Inizialmente ci hanno detto che andava bene», spiega. «Poi, per questioni logistiche, ci hanno comunicato che non si poteva più fare, arrivando così al 18 ottobre». Da allora, racconta Podda, nessuna risposta né dall’assessora né dal sindaco. «Abbiamo chiesto un incontro formale il 23 settembre. Ci era stato detto che ci avrebbero fatto sapere il giorno dopo, ma non abbiamo ricevuto nulla. Mancano pochi giorni alla festa e siamo in difficoltà».

L’altra campana

Il sindaco Locci respinge le accuse e rilancia: «La prima bozza del programma è arrivata il 17 settembre ed è stata respinta perché prevedeva lo spostamento della sfilata dal pomeriggio alla mattina, una modifica che avrebbe sconvolto la tradizione». Dopo quella bozza, racconta, non sarebbe arrivata alcuna comunicazione formale: «Solo un messaggio che non faceva neanche riferimento all’evento».

Il sindaco aggiunge che una seconda mail è arrivata soltanto pochi giorni fa, ma ancora incompleta: «Il programma non è stato modificato come richiesto e manca il piano di sicurezza, che trovo sorprendente non sia stato ancora inviato. Senza quel documento non possiamo autorizzare nulla, è un requisito essenziale».

Disagi a catena

Locci sottolinea poi come questa disorganizzazione, «non riscontrata con presidenze precedenti», starebbe creando difficoltà anche ai gruppi partecipanti, avvisati in ritardo. Rivendica inoltre il valore della manifestazione: «Grazie a questa Festa abbiamo vinto due premi di qualità, siamo stati premiati in Senato, è un appuntamento che rappresenta Monserrato e che va trattato con la massima attenzione: chi organizza deve garantire un livello adeguato di coordinamento». E conclude: «Siamo noi ad essere molto preoccupati. Chiediamo solo che le tradizioni restino intatte e la festa rimanga di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 