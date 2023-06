Sindaco in balìa dei gruppi  

Il sereno è durato pochissimo. A due settimane dal via libera al bilancio, sul centrodestra tornano le nubi e stavolta potrebbero non essere passeggere. L’equilibrio su cui si regge la maggioranza è sempre più precario e ogni mossa di Massimiliano Sanna rischia di avere pesanti conseguenze. Ieri il primo cittadino ha proposto ai suoi alleati la convocazione di una riunione di intergruppo per cercare una via d’uscita alla situazione di stallo, ma dalle parti di Sardegna 20Venti ha trovato il semaforo rosso. Il capogruppo Giuliano Uras avrebbe declinato l’invito per le evidenti divisioni emerse dopo l’ultimo tavolo politico. Da una parte Riformatori, Forza Italia e Psd’Az che vorrebbero blindare la Giunta in virtù dell’accordo pre-elettorale, a costo di andare avanti in tredici per i prossimi quattro anni; dall’altra Udc e Fratelli d’Italia, pronti a fare spazio nell’esecutivo a Prospettiva Aristanis per garantire sedici voti alla maggioranza.

Le posizioni

«In vista c’è l’approvazione del rendiconto - osserva il segretario cittadino dell’Udc Michele Piredda, rafforzando la posizione già espressa da FdI - con questi numeri non andiamo da nessuna parte, il sindaco deve prendere una decisione». Decisione non facile, dal momento che qualsiasi scelta lascerebbe una parte della coalizione con l’amaro in bocca, anche perché Udc e FdI sono pronti ad aprire la porta al gruppo misto, ma non a spese proprie. I Quattro Mori, dal canto loro, non sono disposti ad indietreggiare di un millimetro rispetto al loro posto nell’Aula degli Evangelisti. «Per noi i componenti di Prospettiva Aristanis sono in maggioranza, ci sono sempre stati - afferma il commissario sardista Giovanni Mascia - ma avrebbero dovuto reclamare un ruolo nei rispettivi partiti di appartenenza. Cosa succederebbe se domani si formasse un altro gruppo, dovremmo mettere nuovamente tutto in discussione?». Sardegna 20Venti, rimasto a bocca asciutta anche al Consorzio industriale, era stato tra i primi a sostenere che «è preferibile continuare a governare in tredici, piuttosto che farsi tirare per la giacchetta».

Gli scenari

Senza contare che l’ingresso nell’esecutivo di uno dei tre componenti del gruppo misto (il più accreditato sarebbe il capogruppo Gianfranco Licheri), spalancherebbe le porte di Palazzo degli Scolopi al primo dei non eletti nella lista dei Riformatori: Giulia Solinas, figlia di Mauro (ex leader di Forza Paris, passato poi ai Riformatori da cui era stato espulso assieme a Davide Tatti e alla figlia, candidata alle Politiche con la Lega). Per il capogruppo di 20Venti Giuliano Uras «il vero motore del meccanismo» che ha portato alla nascita di Prospettiva Aristanis e alla crisi del centrodestra.

