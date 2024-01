«Sindaco, i nostri figli sono in pericolo» 

«In via Peretti, nel tratto di competenza del Comune di Selargius, esistono già i passaggi pedonali rialzati, mentre, nel lungo rettilineo di competenza del Comune di Cagliari, mancano queste o altre misure». Non è solo una richiesta, ma un vero e proprio appello per aumentare la sicurezza della strada quello lanciato ieri dai genitori degli studenti del Liceo Euclide, dopo la tragica morte di Guan Xuanming, il15enne dell’Istituto Azuni travolto e ucciso lunedì mentre attraversava sulle strisce. Un percorso ripetuto ogni giorno da centinaia di liceali.

La lettera

La lettera, firmata da tutti i 60 rappresentanti dei genitori della classi dell’Euclide, è stata inviata al sindaco Paolo Truzzu e agli assessori competenti. «Ci sentiamo chiamati a sollecitare un intervento urgente – scrivono – per migliorare la sicurezza stradale in quest'area cruciale e ampiamente trafficata». Sollecitano «un’attenzione particolare alla revisione e al potenziamento delle misure di sicurezza stradale nelle vicinanze dell’istituto: nei passaggi pedonali di via Peretti, in prossimità delle fermate degli autobus e in quelli sotto il cavalcavia della rotatoria Peretti/Stamira».

L'appello

«L’incidente di lunedì», proseguono i genitori, «evidenzia la necessità di adottare misure concrete per garantire la massima sicurezza agli studenti e a tutti i pedoni che utilizzano gli attraversamenti pedonali. Chiediamo con urgenza l'installazione di semafori appositi o di sistemi deterrenti volti a limitare la velocità dei veicoli in prossimità di tali aree critiche (dissuasori a effetto ottico, acustico o vibratorio)». Nella missiva viene evidenziato come il tratto che ricade in territorio di Selargius abbia già le strisce pedonali rialzate. Per le famiglie degli studenti servono «interventi immediati per prevenire incidenti futuri e proteggere la vita dei nostri studenti. L'adozione di misure regolamentari più stringenti, attraverso l'installazione di semafori pedonali o di altri dispositivi dissuasivi, anche luminosi, per i conducenti, può svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione di tragedie simili. Notiamo, inoltre, che le siepi non potate recentemente precludono la visuale diurna e notturna all'altezza degli attraversamenti».

Il sindaco

Immediata è arrivata la replica del sindaco, Paolo Truzzu, scosso per la tragedia che ha colpito la famiglia del 15enne. «Via Peretti», chiarisce, «è compresa nel piano di sicurezza stradale in esecuzione, che contiene anche molte delle indicazioni segnalate nella lettera che ho letto con attenzione. Stiamo lavorando e cercando fondi per migliorare la visibilità e la sicurezza in numerosi attraversamenti, ma restano indispensabili prudenza e attenzione alla guida».

