Sindaco educatore a Capodanno 

Sindaco educatore a Calasetta dove il 2024 si è concluso con l’identificazione tramite telecamere dei ragazzi che hanno imbrattato il parco giochi, la piazza della chiesa con bombolette spray.

Antonello Puggioni che si definisce «sindaco della gente e tra la gente» ha fornito loro la possibilità di chiedere scusa alla comunità. «Certo non mi aspettavo di concludere l’anno in questo modo, avete arrecato un danno alla collettività. È inaccettabile ma, in ogni caso, non vi siete accorti che le telecamere vi hanno ripreso. Vi aspetto- ha scritto in un post su Fb la mattina del 31 dicembre - entro mezzogiorno in Comune». Alla convocazione hanno fatto seguito le telefonate dei genitori che hanno chiesto scusa a nome dei loro figli. «La nostra è una piccola comunità - ha spiegato il sindaco Puggioni - ci conosciamo tutti. Ho voluto cogliere l’occasione per impartire una lezione di educazione civica. Siamo stati tutti ragazzi e qualche marachella l’abbiamo combinata, ho voluto far capire loro che il parco giochi e più in generale gli arredi urbani appartengono alla comunità. Ho colto positivamente il fatto che una volta messi alle strette hanno parlato con le loro famiglie e i genitori hanno chiesto scusa. Di certo, ci sarà un maggiore controllo su ciò che fanno in giro e in ogni caso, sono certo che questi ragazzi, non utilizzeranno più le bombolette per imbrattare in giro i beni della collettività. Ricorderanno per sempre la lezione». Nessuna denuncia, nessuna ammenda, solo il rimprovero da parte del sindaco che equivale al rimproverò di tutto il paese. L’occasione si è trasformata da punitiva a educativa e la ramanzina per l’occasione, i giovani writter l’hanno ricevuta direttamente dai papà e dalle mamme, coinvolti loro malgrado dalla riprovevole vicenda.

«Vivo a stretto contatto con la popolazione - ha aggiunto il sindaco Antonello Puggioni - frequento i giovani, sono un padre anche io e da anni suono in chiesa la domenica alla messa dei bambini. Credo che ancor prima delle denunce e delle multe, ci sia uno spazio da dedicare al dialogo e alla comprensione che spesso consente di raggiungere risultati migliori. Questi ragazzi che hanno fatto un’azione che non dovevano fare l’hanno capito benissimo. Questa volta li perdoniamo, ma la prossima volta, se dovesse ricapitare, anziché mandare gli operai dei comune, imporrò loro una lezione ben diversa, fornendo il materiale per ripulire, affinché sia un esempio per tutti».