Sindaco e volontari puliscono il nuraghe 

Se ne parla da tempo: Burcei è ricca di insediamenti archeologici ma la strada per la loro valorizzazione appare ancora lunga. Di questi insediamenti si parla ora con la prima edizione di ''Archeologicambiente", una manifestazione ideata e realizzata dal Comune, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e nuragico del territorio.

In questa circostanza è stato scelto il sito nuragico di “Sa dom’e s’orcu”: l sindaco Simone Monni ed altri amministratori comunali che hanno partecipato, insieme a una ventina di volontari, all'operazione di maquillage.

«Abbiamo organizzato questo evento insieme all'associazione Limen Sarrabus Gerrei che - dice il sindaco - sta portando avanti il progetto “Archeosarrabus”. Con noi, hanno partecipato alcuni volontari armati di attrezzi del mestiere, forza di volontà e tanto amore per il territorio». (ant. ser.)

