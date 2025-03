Sindaco e opposizione,  botta e risposta sui primi 3 anni 

Fanno un bilancio dei primi tre anni di mandato, periodo a detta loro «di scelte mancate, promesse non mantenute, azioni tardive e inefficaci». A Riola i consiglieri dell’opposizione hanno deciso di mettere consegnare una relazione anche al segretario. Ricordano subito la mozione su acqua ed energia: «Un anno fa il sindaco ha promesso aggiornamenti sugli incontri con Abbanoa - scrivono Irene Erdas, Mario Cesare Secci e Giovanna Loche - Dove si trova la documentazione? E dove sono finiti gli incontri con i cittadini?». Ancora, «Dove sono finite le foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti costate più di ottomila euro? Uso civico: altri Comuni hanno ottenuto soluzioni mentre Riola è rimasta indietro, perchè? La gestione del crossodromo e del Parco dei Suoni sembra caratterizzata da tempistiche dilatate che hanno causato inattività e sospensioni. Per il 2025 è tutto pronto? Noi continueremo a fare la nostra parte, con serietà, obiettività e determinazione». Il sindaco Lorenzo Pinna risponde: «Per quanto riguarda Abbanoa ho già avuto diversi incontri per affrontare e risolvere il problema della bassa pressione mentre quelli con i cittadini ricordo che ascolto tutte le categorie, sempre, quando si presenta un problema. Non sono obbligato di certo a verbalizzare tutto. Le foto trappola verranno installate quando verrà approvato il regolamento visto che la minoranza aveva chiesto integrazioni. Il crossodromo è stato affidato, il Parco dei Suoni è stato dato in concessione». ( s. p. )

