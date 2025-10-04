Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice» 

Un passo del giuramento di Ippocrate impegna chiunque intraprenda la missione del medico a “curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”. Sono passati esattamente 50 anni da quando Ignazio Atzori, sindaco e ora, a 75 anni, di nuovo medico di famiglia a Portoscuso, si è laureato in medicina e «già da allora ero profondamene convinto che non esiste un’età in cui questa promessa possa essere tradita: la mia comunità ha bisogno di assistenza medica dunque mi rimetto a disposizione».

Sindaco e ancora medico a 75 anni, perché questa scelta?

«Nessun altro medico ha risposto al bando della Asl e più di 500 pazienti miei concittadini erano senza assistenza. È stata una scelta fatta per spirito di servizio nei confronti della sanità pubblica per la quale ho cominciato nel 1976, pochi mesi dopo la laurea, facendo il medico condotto e l’ufficiale sanitario quando non c’era il servizio sanitario nazionale che poi, dai primi anni ’80 ha migliorato notevolmente la sanità italiana che ci veniva invidiata da tutti».

E poi cosa è successo?

«Nell’ultimo decennio in particolare è cominciato il degrado con una serie di tagli e ritagli. Eliminare gli sprechi è giusto, ma togliere l’assistenza ai cittadini è un abominio, soprattutto in zone come la nostra dove i dati e i numeri di alcune patologie sono disastrosi e in triste aumento».

Cosa è stato tolto in questi anni?

«Una volta c’erano i consultori, Pronto soccorso e ospedali funzionavano, si facevano gli screening. Ora c’è quasi il deserto e qualcosa funziona soltanto per l’iniziativa lodevole di pochi medici o qualche reparto virtuoso che però ha il nulla intorno. Ma nulla si fa per una reale prevenzione sistematica. Intercettare le malattie precocemente significa prevenire un decorso della malattia che porterebbe a spese ben più alte di quelle che oggi si stanno tagliando».

Il medico di famiglia oggi può occuparsi di prevenzione?

«Può aiutare a far sì che un paziente non si senta abbandonato. Sono tornato in servizio da pochi giorni e ho già toccato con mano questo senso di abbandono in pazienti che stanno trascurando sintomi importanti di patologie che si sarebbe potuto intercettare con un semplice esame del sangue che nessuno gli ha prescritto perché non avevano un medico a cui rivolgersi. Un tempo il contatto con il proprio medico di famiglia che aveva il tempo per ascoltare, fare visite a domicilio permetteva un tipo di assistenza totalmente diverso».

Oggi i medici sono oberati di lavoro da un numero di pazienti quasi ingestibile.

«In realtà dagli anni ’90 paradossalmente ho avuto più tempo per farlo da quando l’informatica ha trasferito al pc tutto la parte burocratica che dovevo fare manualmente. E infatti avevo anche il tempo anche per piccoli interventi in ambulatorio come la criochirurgia. All’epoca avevo più di duemila pazienti e lavoravo a volte sino alle dieci di notte. Ma c’era una serenità che oggi non c’è più. Oggi è cambiato tutto».

La tragica storia della dottoressa di Dorgali ne è una triste prova.

«Oggi, e non parlo solo di Sulcis ma dell’intera Sardegna, non c’è un’organizzazione strutturata che permetta ai medici di lavorare con la serenità che i giusti orari e i giorni di riposo garantiscono. In passato quando mancavo mi organizzavo con i colleghi per fare in modo che i miei pazienti non rimanessero soli. Oggi questa garanzia non c’è. La dottoressa, consapevole di questi disagi ha trascurato la sua salute per non lasciare mai soli i suoi pazienti. Una scelta che nessun medico dovrebbe essere portato a compiere. Un contratto che dà più soldi ma non interviene strutturalmente, lascia il tempo che trova».

