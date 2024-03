Sindaco, dieci nomi in campo 

Per scegliere il candidato sindaco di Cagliari sono meglio le primarie o un nome condiviso dai partiti delle coalizioni? Quando mancano poco più di tre mesi alle elezioni comunali (si parla dell’8 e 9 giugno, in concomitanza con le europee), il dilemma neppure sfiora l’avvocato Giuseppe Farris che con CiviCa2024, fuori dagli schemi di destra e sinistra, oggi, è l’unico candidato ufficiale alla guida di Palazzo Bacaredda. In campo già dallo scorso ottobre, quando ha annunciato la sua candidatura ieri ha riempito la sala grande di un albergo cittadino per illustrare i risultati di una «campagna di ascolto che ha coinvolto oltre 10mila cagliaritani ai quali abbiamo chiesto di indicare i tre principali provvedimenti che si attendono dalla prossima amministrazione comunale», dice l’avvocato Farris. Risultato: Cagliari è una città insicura, «una percezione che i cittadini avvertono sia in centro che nelle periferie», sporca e con un problema di decoro urbano «per le difficoltà connesse al sistema dei mastelli delle utenze domestiche», e con un grande problema legato alla viabilità, «per alcuni la mancanza di parcheggi, per altri le piste ciclabili da eliminare o i cantieri da chiudere al più presto per ripristinare la viabilità». Se eletto sindaco, «nei primi 30 giorni approveremo un pacchetto sulla sicurezza che prevede l’istituzione del vigile di quartiere h24, il potenziamento dell’illuminazione pubblica soprattutto nelle aree di maggior rischio di fenomeni di microcriminalità», dice. Poi due proposte che l’avvocato cagliaritano definisce «shock»: «Con un referendum consultivo, chiederemo se si è a favore della eliminazione delle piste ciclabili dal centro e dei mastelli per la raccolta differenziata».

Il centrodestra

Dentro le coalizioni, invece, ognuno ha la sua gatta da pelare: il centrodestra, salvo imprevisti che in politica sono sempre all’ordine del giorno, dovrebbe correre con un unico candidato. È sempre più forte il nome di Gianni Chessa (Psd’Az), soprattutto dopo che in più occasioni la Lega ha detto di avere un credito aperto nella scelta del candidato sindaco di Cagliari. L’ex assessore regionale al turismo se la “gioca” con Alessandra Zedda (che non è ufficialmente candidata ma che potrebbe accettare se tutto il centrodestra dovesse convergere su di lei), con Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale (quasi 2000 voti a Cagliari alle regionali) che ha già ottenuto l’investitura dal gruppo dirigente nazionale di Forza Italia (vedi Maurizio Gasparri). Ieri, a Tramatza, il segretario regionale Pietro Pittalis ha detto che «occorre uscire dalla logica dei rapporti di forza e puntare su programmi e candidati che identifichino una sintesi vincenti». Difficile non pensare a Tocco, quindi. Nella coalizione molti continuano a guardare a Umberto Ticca (Riformatori): il dottore commercialista, dopo l’exploit alle regionali, resta un nome forte per guidare il centrodestra verso Palazzo Bacaredda. Si vedrà.

Centrosinistra

Le primarie attanagliano la coalizione di centrosinistra, stretta tra il successo del Campo largo alle regionali e la tentazione di andare verso un candidato scelto al tavolo (che potrebbe essere il segretario regionale del Pd Piero Comandini, ma resta anche il nome di Danilo Fadda) e la richiesta di una soluzione attraverso i gazebo: dopo Massimo Zedda e Michele Pipia, ieri ha annunciato la sua richiesta Enrico Ciotti, 54 anni, cagliaritano, ingegnere e docente universitario. «Il centrosinistra è la mia casa politica e rappresenta anche per la mia storia familiare». Il padre Carlo (scomparso un anno e mezzo fa) aveva partecipato alla corsa alla poltrona di sindaco di Cagliari negli anni Novanta andando al ballottaggio (perdendo) con Mariano Delogu. Chiede «un piano strategico per lo sviluppo a medio e lungo termine, in modo da scegliere i progetti migliori per risolvere problemi o catturare opportunità». ( ma. mad. )

