Sindaco di Ferrara in visita 

Concluso il viaggio “Ritorno alla Terra dei Padri” a bordo dell’imbarcazione Klizia, adesso Fertilia attende la visita del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. L’equipaggio in due mesi ha compiuto una navigazione di oltre 800 miglia attraverso le terre del Ferrarese, del Veneto, della Venezia Giulia e dell’Istria, da cui giunsero le principali comunità che costituirono Fertilia. «Il sindaco Alan Fabbri ha voluto cogliere il nostro invito ad incontrare i tanti ferraresi giunti in Sardegna per le bonifiche» affermano i promotori dell’iniziativa. Martedì è prevista una visita dell’Ecomuseo ed un incontro con la comunità ferrarese mentre alle 12 del giorno successivo Fabbri sarà ricevuto dal sindaco di Alghero.

