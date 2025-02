Sindaco condannato per minacce 

Il sindaco di Palau, Franco Manna, è stato condannato a sei mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Il primo cittadino è stato ritenuto responsabile di un episodio avvenuto a Palau nell’aprile del 2020, in piena emergenza pandemica. La sentenza della giudice del Tribunale di Tempio, Marchesa Bachere, accoglie le richieste del pubblico ministero Gianmarco Vargiu. Stando alla ricostruzione della Procura di Tempio, Manna si trovava fuori dalla Casa comunale con il figlio e reagì con fastidio alle richieste e osservazioni dei forestali, incaricati di verificare l’osservanza delle prescrizioni che impedivano e limitavano la circolazione delle persone (lockdown). Il primo cittadino (che ha sempre sostenuto di avere trascorso la giornata percorrendo il territorio, in qualità di autorità sanitaria locale) viene bloccato, ferma l’auto e consegna i documenti di identità e le autocertificazioni. Ma secondo il pm il sindaco di Palau e si infastidisce e afferma di essere entrato in Comune per un’incombenza. Il sindaco, secondo i forestali (costituiti parte civile) li avrebbe minacciati dicendo che si sarebbe rivolto ai loro superiori. La giudice Marchesa Bechere ha ritenuto fondata la tesi accusatoria. Manna, difeso dall’avvocato Sebastiano Chironi, ha sempre escluso qualsiasi intemperanza.

