«Sindaco, basta propaganda»  

Forzano un po’ la mano per lanciare bordate contro il sindaco, la sua Giunta e visto che ci sono pure contro la Regione. Dimenticando, forse, che nell’Aula degli Evangelisti sono entrati proprio perché candidati in partiti del centrodestra, coalizione alla quale dicono di fare ancora parte.

Il gruppo consiliare “Prospettiva Aristanis” esce allo scoperto e accusa Massimiliano Sanna «di inconcludenza e demagogia» invitandolo «a lavorare per la città».

Lo spunto

Paolo Angioi, Gianfranco Licheri e Davide Tatti (consiglieri eletti nelle file di Udc e Riformatori che poi hanno subito abbandonato per dare vita al gruppo misto che di fatto tre mesi fa ha scatenato la crisi in maggioranza culminata con le dimissioni del sindaco, poi ritirate e con la formazione completa della Giunta avvenuta solo 15 giorni fa) prendono spunto dall’assemblea dei sindaci dell’Oristanese convocata da Sanna oggi alle 17 a Palazzo degli Scolopi per fare fronte comune contro i tanti progetti di parchi eolici presentati negli ultimi tempi in provincia e attaccano frontalmente il primo cittadino.

«Inerzia surreale»

«Riteniamo che la riunione convocata dal sindaco Massimiliano Sanna sul tema degli insediamenti eolici sia piuttosto uno strumento stravagante e fuorviante di chi preferisce ancora anteporre all’impegno amministrativo la creazione di distrazione dei cittadini oristanesi dalla surreale inerzia nella quale ha precipitato la città – scrivono in una nota Angioi, Licheri e Tatti – Oristano attende, ancora, la risoluzione pragmatica di molteplici emergenze e non di meno la spiegazione, annunciata e mai bandita, dei problemi che hanno scatenato la crisi che ha ulteriormente bloccato l'amministrazione». Anche se, su questo ultimo punto, pare sia intenzione del sindaco inserire come primo punto all’ordine del giorno della prossima Assemblea civica proprio la discussione sulla crisi.

L’affondo

«Prospettiva Aristanis ricorda al sindaco che la competenza in materie di energie rinnovabili è del Governo nazionale e della Giunta regionale che in tutta evidenza ha, al suo pari, dormito fino ad ora, non legiferando autonomamente, per esempio sulla idoneità delle aree, quando ne aveva facoltà in attesa del decreto ministeriale, e disinteressandosi inoltre della materia delle comunità energetica in attuazione dei progetti Pnrr».

Da qui la decisione, forse non proprio comprensibile dal momento che la battaglia dell’eolico selvaggio dovrebbe essere di tutti i sardi a prescindere dalla lotte personali, «di non partecipare all’incontro del sindaco Sanna, augurandosi piuttosto, che il primo cittadino esaurisca al più presto il filone dell’inconcludenza e della demagogia fine a sé stessa e cominci finalmente a dare senso al suo mandato elettorale cominciando a lavorare per la città di Oristano».

RIPRODUZIONE RISERVATA