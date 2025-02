Sindaco avvocato del Comune 

In Municipio sono capaci di tutto. Perfino di “Imbrattare la sede stradale con vernice” e di “eseguire opere sulla sede stradale senza autorizzazione”. Motivo per cui il 14 marzo del 2023 l’Anas inviava in via Roma 98 due distinti verbali decorati da relativa sanzione di 1000 euro. Giammai secondo Anas l’amministrazione avrebbe dovuto ripristinare la segnaletica orizzontale in via Marconi, per una singolare coincidenza di fronte palazzo di Giustizia, a pochi metri da un parcheggio multipiano e altri numerosi e ambiti stalli di sosta. Sarebbe stato inoltre inopportuno eseguire l’intervento a diversi di distanza dalla posa di un nuovo manto stradale a tutela della pubblica incolumità.

L’amministrazione comunale ha deciso di presentare ricorso contro il provvedimento all’ufficio del Giudice di Pace di Lanusei. A rappresentare il Municipio il sindaco Davide Burchi in persona, nelle vesti di avvocato, coadiuvato da Matteo Stochino e Renato Pilia, assessori togati. L’importo minimo della sanzione consentiva infatti la costituzione in giudizio senza il patrocinio di un legale. In pratica il Comune si è difeso a costo zero, utilizzando la densità di avvocati presenti in Giunta.

Ordinanza

La causa civile ha fatto il suo corso fino a lunedì, quando il giudice di pace di Lanusei Francesca Perra ha pronunciato un’ordinanza a seguito di trattazione scritta nel procedimento tra il Comune di Lanusei e il prefetto di Nuoro accogliendo il ricorso e quindi annullando i verbali impugnati a carico del Comune di Lanusei. Dal ricorso emerge come argomentazione forse decisiva sia stata l’arco temporale tra l’esecuzione delle opere di manutenzione del manto stradale da parte di Anas ( 27 luglio 2022 e 2 agosto 2022) e il rifacimento della segnaletica ordinato dal Comune. L’amministrazione avrebbe quindi agito per “porre freno alla situazione di incertezza e grave pericolo alla circolazione stradale”. La rigidità formale di Anas secondo il giudice non si è quindi rivelata la soluzione migliore

