«Sindaco autoritario, ci dimettiamo» 

Terremoto politico a Soleminis. Sette consiglieri comunali, tre di maggioranza e quattro di opposizione, si sono dimessi in massa sfiduciando il sindaco Fedele La Delfa e aprendo le porte all’arrivo del commissario prefettizio.

Si conclude così, in modo rocambolesco e per certi versi inaspettato, l’esperienza di La Delfa tre anni dopo la sua elezione con il paese alle prese con gravi problemi, tra tutti la chiusura per inagibilità delle scuole elementari e medie.

Le voci di una crisi interna alla maggioranza circolavano da tempo. Lo scorso luglio, il primo scossone con le dimissioni dell’assessore Gian Matteo Lecis in aperta polemica col primo cittadino accusato di voler accentrare a sé le decisioni più importanti. Lecis figura tra i sette dimissionari insieme ai colleghi di maggioranza Claudio Suergiu e Sabrina Porceddu e ai quattro di opposizione Corrado Murgia, Lucio Aramu, Alice Lai e Mauro Carboni.

Non commenta per ora il sindaco La Delfa, il suo telefono ieri sera squillava a vuoto. Parlano invece l’ex assessore Lecis e il capogruppo di opposizione Corrado Murgia. «La situazione era ormai incancrenita – commenta Lecis – il nostro gesto estremo è rivolto esclusivamente al primo cittadino. La responsabilità di questa crisi politica ricade interamente sulle sue spalle. Tengo a precisare che né io né gli altri colleghi di maggioranza abbiamo cambiato schieramento». «Tutto questo è il risultato dell’atteggiamento intransigente del sindaco – commenta Corrado Murgia – inutile provare a discutere con lui. Non ha mai rispettato le prerogative della minoranza». (c. z.)

