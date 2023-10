Sindaco, assessori e volontari ripuliscono la zona della pineta 

Due aree alla periferia del paese completamente bonificate, rifiuti di ogni tipo recuperati e pronti per essere smaltiti. È il risultato della prima giornata di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente promossa dal Comune di Dolianova. «L’obiettivo è dare un segnale contro il crescente fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – dice l’assessora al Decoro urbano Anna Rita Agus – non riusciamo ancora a capire cosa muova la mano degli incivili visto che a Dolianova abbiamo un ecocentro super organizzato dove può essere conferito ogni tipo di rifiuto».

Insieme ai volontari anche il sindaco Ivan Piras, l’assessore al Commercio Pier Vitale Atzu, la presidente del Consiglio comunale Doriana Perra, il gruppo scout del paese e una delegazione dell’associazione Sos Metaldetector che in un paio d’ore hanno ripulito la pineta antistante il cimitero di Sant’Elena e un’area adiacente al campo sportivo comunale.

«Abbiamo trovato di tutto e riempito decine di sacchi per la spazzatura – prosegue Agus – nell’area del campo sportivo purtroppo è presente una vera e propria discarica. Qui sarà necessario intervenire con una ditta specializzata. Il Comune per far questo dovrà accollarsi un costo non indifferente».

Le iniziative di tutela ambientale andranno avanti anche nei prossimi mesi. Il Comune ha recentemente ottenuto dalla Regione 73mila euro per un progetto mirato che consentirà, con l’aiuto di un operatore specializzato, di bonificare alcune aree comunali. (c. z.)

