Sindaco, assessore e consiglieri al lavoro per lo sfalcio dell’erba 

A Nuxis, in vista della camminata per le vie del paese tenutasi domenica, il sindaco Romeo Ghilleri con il vice-sindaco Dario Melis, dagli assessori Federico Figus e Damiano Cani, dai consiglieri Simone Secci (capogruppo), Cristian Muscas, Davide Tatti e Gabriele Serra, hanno effettuato lo sfalcio dell'erba in diverse zone del paese.

La pulizia dei giorni scorsi, non è stata l'unica attività da parte dell'amministrazione, come spiega il sindaco: «Diamo il nostro contributo soprattutto nei siti importanti, come la Chiesa di Sant'Elia, il Pozzo Sacro e Sa Turri. Siamo a disposizione con tutte le associazioni sociali e sportive per far crescere sempre di più il nostro paese che è come se fosse casa nostra». (m. t.)

