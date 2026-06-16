Sindaco (ancora) bersaglio di attacchi e offese 

Su respira un’aria di grande tensione a Calasetta con il sindaco Antonello Puggioni di nuovo finito al centro di un attacco: nel centro abitato sono stati abbandonati due materassi usati per scrivere frasi offensive e sarcastiche rivolte al primo cittadino.

I precedenti

Non è la prima volta che il primo cittadino subisce azioni violente e minacce. Recentemente era stato colpito con un forcone da un operaio e la vicenda si era conclusa con le scuse da parte di quest’ultimo. Anche sui social ci sono stati attacchi su una serie di temi, compreso quella della scelta del Consiglio comunale convocato di buon mattino. Ora i materassi con le scritte offensive e minacciose (su un materasso anche il disegno di un forcone). L’episodio ha suscitato la condanna unanime delle forze politiche, pur nella diversità delle valutazioni sulle cause che hanno portato all'attuale livello di tensione. «Si tratta di gesti che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico - dice il capogruppo di maggioranza, Fabrizio Schirru - con il rispetto delle istituzioni e con il senso civico che da sempre contraddistingue la nostra comunità. Le critiche politiche possono e devono trovare spazio nel dibattito pubblico senza scadere nelle offese personali e nelle provocazioni anonime». I temi caldi vertono sulla pulizia spiagge non ancora partita, sull’evasione della tassa sul suolo pubblico, Tari e Imu per un totale di 500 mila euro, ma anche la recente crociera e il pranzo con gli anziani potrebbero aver destato qualche malcontento.

L’opposizione

Dall’opposizione è arrivata una condanna netta dell'episodio, accompagnata però da una riflessione sul clima politico che da tempo caratterizza la vita pubblica calasettana. «Purtroppo si continua a respirare un clima pesante e le esternazioni del sindaco non contribuiscono a creare le condizioni necessarie per riportare serenità nel confronto politico e istituzionale - ha dichiarato il consigliere comunale Roberto Lusci - alcune scelte dell'amministrazione, come la recente convocazione del Consiglio alle 7 del mattino, rischiano di essere percepite come elementi di contrapposizione anziché favorire la partecipazione dei cittadini». Lusci ha comunque preso nettamente le distanze da ogni forma di violenza verbale e personale. «Il nostro gruppo non condivide atteggiamenti offensivi o intimidatori nei confronti degli amministratori». Anche il consigliere di opposizione Agostino Armeni, pur condannando senza riserve le scritte contro il sindaco, ha parlato di una situazione di conflittualità crescente nella comunità, con episodi che, a suo giudizio, hanno contribuito ad alimentare le tensioni: «Chi fa politica - ha detto - deve promuovere e incentivare il dialogo democratico sui temi che interessano l’amministrazione. Il diritto di critica è uno dei fondamenti della democrazia». Tuttavia il consigliere ha rivolto un appello affinché il dissenso e le contestazioni restino sempre entro i limiti della legalità e del rispetto. Il sindaco non ha rilasciato dichiarazioni.

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