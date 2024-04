Sindaco all’attacco: serve il medico di base 

Disagi a Vallermosa per il cessato servizio di un medico di famiglia, una parte del paese non ha assistenza. «Ci risiamo - afferma il sindaco Francesco Spiga - non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale, solo indiscrezioni verbali e voci che si rincorrono, cittadini disorientati e un servizio essenziale come quello sanitario che manca di nuovo». Al momento è tutto sulle spalle della guardia medica che non può fare miracoli. «Non è più accettabile, un rapporto tra istituzioni inesistente, e ancora meno con i cittadini, una vergogna. Vogliamo il medico di famiglia a Vallermosa. Ho sentito personalmente i vertici Asl e attendo la nomina del nuovo assessore alla Sanità per porre alla sua attenzione un problema che si ripropone ciclicamente. Servono soluzioni definitive, non si può andare avanti così. Il bando per il posto di medico di famiglia a Vallermosa è aperto e ci auguriamo si presenti qualcuno».

