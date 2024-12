Sindaco all’attacco contro Abbanoa: troppi sprechi d’acqua 

Abbondano le perdite d’acqua nelle strade del paese: il Comune di Uta, dopo le ripetute (e vane) segnalazioni inviate alla società Abbanoa, si rivolge nuovamente alla prefettura e a Egas per chiedere di porre rimedio alle numerose perdite della rete idrica.

Copiosi flutti di acqua sgorgano in diverse strade, tra cui le vie Is Prunixeddas, Umberto e Vittorio Emanuele. «Oltre all’evidente e inaccettabile spreco d’acqua, in particolare in una stagione siccitosa come questa, si stanno verificando danni alla sede stradale – dichiara, il sindaco Giacomo Porcu – Questi potrebbero rappresentare un pericolo al transito dei veicoli».

Nelle richieste inviate all’azienda Abbanoa, è stata ribadita la necessità di completare i ripristini del manto stradale, iniziati nei mesi scorsi, affinché ritorni a una condizione di piena efficienza. Nel caso non vengano attese le richieste, il Comune è deciso a intraprendere ogni ulteriore azione a propria tutela. «Dispiace esser stati costretti ad arrivare a queste azioni ma, la situazione è ormai insostenibile – conclude Porcu - Apprezziamo il lavoro dei tecnici che seguono il nostro territorio, ma crediamo che l'ente debba essere più attento per evitare questi disagi, oltre agli inammissibili sprechi d'acqua e di denaro pubblico, visto che le bollette comunali sono gravate da queste perdite».

RIPRODUZIONE RISERVATA