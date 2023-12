Sindaco alla ricerca di un medico 

Scongiurata per Natale, grazie all’intervento del sindaco, il servizio di guardia medica a Macomer non sarà probabilmente garantito per Capodanno. Vietato quindi sentirsi male. Se non intervengono fatti nuovi, per la notte di San Silvestro e per Capodanno non ci sarà nessun presidio della guardia medica. Chi avrà un malore, dovrà rivolgersi al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino, Nuoro od Oristano, con tutti i disagi che questa situazione può creare e rischiando di finire in un girone infernale, con tempi di attesa da sfinimento.

Il primo cittadino

Riccardo Uda ha fatto il diavolo in quattro pur di garantire il servizio, non solo per Natale, ma anche per l’inizio dell’anno. Il problema è legato all’assenza di medici disponibili a coprire l’incarico. Per Natale sono stati trovati due medici, mentre per Capodanno non c'è stata nessuna risposta. La chiusura non riguarda solo Macomer, sono interessati anche Birori e Mulargia. «Per Natale c’è stata un’azione sinergica tra il distretto sanitario e il Comune - dice il sindaco Riccardo Uda - e abbiamo risolto il problema nel giro di poche ore. Da subito c’è stato l’impegno per cercare una soluzione anche per Capodanno. Per tutta la settimana ho atteso la risposta e la disponibilità di un medico a ricoprire il turno nel punto di guardia medica di Macomer, che ha sede nel complesso sanitario di Nuraghe Ruiu. Spero di trovare la disponibilità di qualcuno per l’ultima notte del 2023 e per l’intera giornata del 2024. Mi batterò fino all’ultimo affinché una soluzione venga trovata». Gli amministratori comunali si sono mobilitati dallo scorso 20 dicembre per trovare una alternativa alla chiusura. «In quella circostanza abbiamo trovato la disponibilità di due medici - dice il sindaco - speriamo di dover annunciare alla popolazione la presenza della guardia medica anche per Capodanno».

Servizio di base

La situazione legata al sistema sanitario regionale a Macomer si fa sentire pesantemente, non solo con l’assenza del servizio di guardia medica, ma anche per quanto riguarda il medico di base: con l’inizio dell’anno saranno oltre 5 mila i pazienti che dovranno rivolgersi al servizio sostitutivo istituito dall’Asl, dove i medici di turno non dispongono neanche di un computer per poter formulare e stampare le ricette.

