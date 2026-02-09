Sindaco aggredito con un forcone da un operaio 

Sconcerto a Calasetta: il sindaco Antonello Puggioni sarebbe stato aggredito in un cantiere comunale da un operaio del cantiere Lavoras e ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso che gli hanno diagnosticato 25 giorni di prognosi per la frattura di una costola. Il fatto risale a venerdì scorso ma è stata resa nota solamente ieri nella pagina Facebook del gruppo di maggioranza, Rinascita Calasettana, che insieme a Puggioni amministra la città.

Il racconto

I fatti li racconta lo stesso Puggioni, molto scosso e dispiaciuto per l’increscioso episodio avvenuto dopo uno scambio di parole relativo ai lavori in corso: «Mi ha aggredito all’improvviso - ha detto il sindaco – ho rischiato la vita e solo grazie a chi si è accorto che stava arrivando con il forcone, sono riuscito ad evitare il peggio. C’erano anche altre persone presenti che ora non voglio citare, anche perché ci sono indagini in corso e immagino che verranno sentite. Pensavo di non avere nulla, ma il dolore ha cominciato a farsi sentire, quindi sono andato al pronto soccorso dove mi hanno riscontrato una frattura al costato e mi hanno assegnato 25 giorni di cure». L’episodio è ora a centro di un indagine dei carabinieri, scaturita a seguito della denuncia presentata dal primo cittadino. In realtà, Antonello Puggioni, in caserma si è presentato per ben due volte. Oltre che per le lesioni relative all’aggressione, il sindaco ha anche presentato una denuncia per ulteriori minacce che sarebbero state rivolte non solo a lui ma anche alla sua famiglia dallo stesso operaio ora sospeso dal cantiere Lavoras. «Si tratta di episodi inaccettabili, che colpiscono non solo la persona e il ruolo istituzionale del sindaco, ma l’intera comunità calasettana, fondata su valori di rispetto, dialogo e convivenza civile - hanno scritto i componenti il gruppo di maggioranza - a nessuno deve essere consentito di ricorrere alla violenza, alle minacce o alla prevaricazione per esprimere dissenso o per tentare di intimidire chi è chiamato a svolgere un incarico pubblico».

La solidarietà

Il gruppo di maggioranza ha anche scritto di ritenere «profondamente riprovevole il comportamento di scherno e di derisione che, secondo quanto appreso, alcuni personaggi istituzionali della nostra comunità tra cui un ex sindaco e un ex assessore, avrebbero rivolto a Puggioni nelle solite chiacchiere di strada». Proprio su questo punto, anche l’ex sindaco Antonio Vigo ha espresso alcune considerazioni. «Ho letto su Fb pesanti affermazioni e illazioni su un ex sindaco che avrebbe deriso in pubblico il primo cittadino per il grave episodio avvenuto in un cantiere comunale. Personalmente mi associo ed esprimo solidarietà al sindaco Puggioni per l'accaduto. Ritengo comunque deprecabile che nell'anonimato circolino notizie false e tendenziose. Guai a creare un clima di accuse basato su il sentito dire». Nel corso della serata di ieri sono arrivati vari attestati di solidarietà da parte di diversi sindaci del Sulcis.

