In calo nei sondaggi e con l’indagine dell’Fbi in corso sulla sua campagna elettorale per corruzione, il sindaco di New York si trova ad affrontare una nuova pesante grana: le accuse di molestie sessuali da parte di una ex collega, che punta il dito contro Eric Adams anche per discriminazione sul posto di lavoro. «Non è vero, non è mai accaduto», ha smentito seccamente il sindaco dalla tradizionale parata di Macy’s per il Giorno del Ringraziamento.