Sindaco a processo per le fave 

«Usavo la spazzatrice - ha raccontato Canneddu - non c’erano rampe per scaricare la spazzatrice e una volta finito il giro chiamavo il sindaco. Lui mi diceva di scaricare al campo. A volte mi apriva la sbarra, a volte era già aperta».

Barone (difeso da Marco Basolu) ieri ha scelto di rispondere alle domande dell’accusa, così come ha fatto l’operatore della Tecnoservice, ditta che aveva in appalto il servizio ecologico e ha accusato il sindaco.

«Ho scaricato dell’acqua di lessatura delle fave, solo l’acqua e non tutto il resto. Lo feci perché quel giorno gli allevatori che dovevano venire a prenderla per darla agli animali non arrivarono». È l’unica ammissione fatta ieri dal sindaco di Mamoiada, Luciano Barone, nel processo che lo vede imputato di discarica abusiva insieme all’operaio Francesco Bassu, di Orgosolo, e a Roberto Canneddu, autista della ditta Tecnoservice, che all’epoca guidava la spazzatrice che operava nelle strade del paese.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

«Ho scaricato dell’acqua di lessatura delle fave, solo l’acqua e non tutto il resto. Lo feci perché quel giorno gli allevatori che dovevano venire a prenderla per darla agli animali non arrivarono». È l’unica ammissione fatta ieri dal sindaco di Mamoiada, Luciano Barone, nel processo che lo vede imputato di discarica abusiva insieme all’operaio Francesco Bassu, di Orgosolo, e a Roberto Canneddu, autista della ditta Tecnoservice, che all’epoca guidava la spazzatrice che operava nelle strade del paese.

I fatti risalgono al 2019, quando i carabinieri avviarono un’indagine su un’area adiacente al campo sportivo dove trovarono residui della favata di martedì grasso, di lavorazioni edilizie, terra, metallo e ruote.

La difesa

Barone (difeso da Marco Basolu) ieri ha scelto di rispondere alle domande dell’accusa, così come ha fatto l’operatore della Tecnoservice, ditta che aveva in appalto il servizio ecologico e ha accusato il sindaco.

«Usavo la spazzatrice - ha raccontato Canneddu - non c’erano rampe per scaricare la spazzatrice e una volta finito il giro chiamavo il sindaco. Lui mi diceva di scaricare al campo. A volte mi apriva la sbarra, a volte era già aperta».

Una ricostruzione smentita dal sindaco. «Non era un mio dipendente e non potevo dare certo ordini, c’era un bando d’appalto e linee guida da seguire. Sapevo, perché fu lo stesso Canneddu a dirmelo - ha proseguito -, che la spazzatrice era vecchia e con problemi. Più volte doveva controllarla e questa operazione la faceva in quell’area adiacente al campo. Ero consapevole della discarica, per questo intervenni con la sbarra».

L’accusa

Due versioni non coincidenti che per il giudice Filippo Orani potrebbero essere vagliate in un confronto tra i due. Nell’udienza scorsa, infatti, il maresciallo dei carabinieri raccontò che l’indagine partì quando a marzo il militare vide il pick-up dell’amministrazione, guidato dal sindaco, fermarsi e forse svuotare qualcosa.

Vennero poste telecamere che ripresero la spazzatrice sversare in quei cumuli, come i camion della ditta Bassu che lavoravano al rifacimento del campo.

Tra i cumuli di terra frutto dei lavori nell’impianto sportivo, rifiuti della spazzatrice e oli alimentari: la favata. Barone però ieri ha aggiunto: «L’area era raggiungibile da un buco in una rete».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata