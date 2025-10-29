VaiOnline
Comune.
30 ottobre 2025 alle 00:15

Sindaco-20Venti, prove di diaologo 

Mameli: cambio di passo e scelte condivise. Sanna: subito il tavolo politico 

Dopo settimane di tensioni e silenzi, alla fine l’incontro c’è stato. Martedì pomeriggio, poco prima della seduta del Consiglio comunale, il sindaco Massimiliano Sanna e il segretario provinciale di Sardegna al Centro 20Venti, Giancarlo Mameli, si sono seduti allo stesso tavolo. Con loro anche Gigi Mureddu, ex assessore forzista. «Mureddu ha aderito a 20Venti» spiega Mameli che ha rinnovato al sindaco le richieste della lettera protocollata ai primi di ottobre in cui denunciava la mancanza di dialogo con la maggioranza e chiedeva una verifica politica su alcune scelte ritenute poco condivise come Ztl, dehor e strisce blu.

Il faccia a faccia

Il confronto (che arriva dopo l’ultimatum di Mameli «siamo pronti a passare all’opposizione») si è svolto in un clima di apparente distensione. «Si è trattato di un incontro sereno – spiega Sanna –Abbiamo parlato della situazione della città e hanno manifestato la loro posizione politica, che porterò al tavolo di maggioranza e allora si discuteranno proposte e richieste. Da lì emergerà la posizione di tutti». Una formula diplomatica che però lascia intendere che la partita sia tutt’altro che chiusa. Fino a ieri, il “rispetto degli accordi pre-elettorali” aveva frenato ogni manovra. Adesso, con il faccia a faccia andato in porto, le carte sul tavolo potrebbero essere rimesse in gioco. Il partito di Tunis per ora si limita a chiedere «un cambio di rotta su alcuni temi caldi» ma non esclude, in prospettiva, un ingresso in Giunta. «Non chiediamo poltrone – chiarisce Mameli –vogliamo incidere nell’azione amministrativa. Ci sono scelte che non condividiamo e su cui chiediamo un confronto vero». Scelte maturate in intergruppi di maggioranza, approvate in Giunta e poi in Consiglio.

Gli alleati

Dal fronte alleato arrivano segnali di apertura. «Sardegna 20Venti ha partecipato attivamente all’elezione del sindaco – osserva Michele Piredda, segretario provinciale dell’Udc – È giusto tenere in considerazione le loro richieste». Sulla stessa linea Davide Tatti, capogruppo del Psd’Az: «Se dovessero avanzare qualche proposta, non solo sarebbe ragionevole ma sacrosanto». Più cauto il segretario provinciale di FI Giovanni Mascia «pronti ad ascoltare eventuali proposte sui temi in discussione», ma senza aprire spiragli su modifiche sostanziali. In Fratelli d’Italia, invece, prevale la prudenza: «È chiaro che le ragioni vanno prima ascoltate e poi valutate, sempre che non arrivino sotto forma di diktat – commenta Fulvio Deriu – Sulla Ztl qualcosa potrebbe essere rivisto nell’interesse della collettività. Sui parcheggi serve verificare il rispetto del contratto da parte della società appaltatrice, anche dal punto di vista economico. Sui dehor, invece, la richiesta sorprende: la versione approvata ha già recepito le osservazioni di chi oggi chiede la modifica». Netta la posizione di Oristano al Centro. «Vogliamo una Ztl in tutto il centro storico, con orari meno permissivi - sostiene il capogruppo Giuliano Uras - sui dehor bisognerebbe ridurre il termine di adeguamento e inserire quegli accorgimenti contenuti negli emendamenti e non esaminati». Il tavolo politico convocato da Sanna si annuncia bollente.

