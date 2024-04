Sindaci sul Cammino di Santa Barbara 

Sindaci e assessori in prima linea per promuovere il Cammino minerario di Santa Barbara. Zaino in spalla e tanto entusiasmo per far sì che un patrimonio unico al mondo possa essere conosciuto e amato dal più alto numero di persone.

In marcia

«L’idea di scendere in campo in prima persona mi è venuta quando eravamo tutti insieme a Milano proprio per parlare del Cammino – racconta Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis – ne ho parlato con il sindaco di Iglesias Mauro Usai che è anche il presidente della Fondazione e ha accolto la proposta con grande entusiasmo». Non poteva essere altrimenti: «Era un’ottima idea – conferma Usai – e la magnifica giornata che ci ha accompagnato sabato nella prima tappa, dieci chilometri da Nebida a Masua con successiva visita a Porto Flavia, ci ha convinto a proseguire in questa direzione». Hanno aderito tutti i Comuni che si affacciano sul percorso di 500 chilometri che, anno dopo anno, conquista sempre più pellegrini. Presenti anche i rappresentanti dei Comuni entrati da poco tempo nel percorso come il sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru che conferma l’entusiasmo per il risultato: «Sicuramente cercheremo di replicare questi momenti – dice – preziosi per promuovere il nostro territorio».

La sinergia

Promuovere all’insegna dell’unità di intenti, non sempre scontata nel Sulcis Iglesiente, come rimarca la sindaca di Buggerru Laura Cappelli: «La giornata è stata ben organizzata da Martina Andreuccetti, componente del Cda della Fondazione – dice la sindaca – queste iniziative fanno ben comprendere quanto il Cammino di Santa Barbara sia importante per le amministrazioni comunali: difficilmente siamo riusciti a creare qualcosa in maniera unitaria e invece in questo caso riusciamo a creare unità di intenti». Il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Carbonia, Michele Stivaletta condivide il plauso alla «bella iniziativa, un momento di condivisione e di promozione e un’occasione per gli amministratori locali per vivere e percorrere il Cammino di Santa Barbara che di fatto sta promuovendo meritoriamente l’intero territorio del Sud Ovest sardo». Stivaletta rimarca anche che si tratta di una «attività doppiamente importante di promozione coordinata, tenuto conto della perenne gestione straordinaria commissariale dell'ente intermedio».

