Sindaci sotto attacco, nuovo agguato a Nule Mellino: un atto vile 

Un bagliore improvviso nella notte, le fiamme dal vano motore, i vetri dei finestrini dell’auto in frantumi. Sotto tiro un altro sindaco. Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato l’auto del primo cittadino di Nule e segretario di Coldiretti in Goceano, Giuseppe Mellino. Il dossier registra un altro atto intimidatorio contro un amministratore locale.

L’agguato

I piromani entrati in azione martedì notte, intorno alle 23.45, hanno cosparso di liquido infiammabile “accelerante” l’Audi A4, per aumentare la velocità e il calore del fuoco. La scintilla ha innescato l’incendio che ha investito il cofano e il motore della vettura parcheggiata in via Cagliari, nel cuore del paese, in uno spiazzo privato accessibile dalla strada, sotto l’abitazione del primo cittadino. Un piano riuscito a metà. Il mezzo è stato danneggiato nella parte anteriore, distrutti cruscotto e motore. Sulla scena dell’incendio, però, sono rimasti le tracce evidenti dei solventi utilizzati per attivare le fiamme.

Il primo cittadino

«Guardavo al bar la partita della Champions League, in compagnia degli amici, a pochi passi dalla mia casa, quando alle 23.30 sono stato allarmato da un passante», racconta Giuseppe Mellino «sono corso sul posto immediatamente, insieme agli amici che si sono prodigati per spegnere le fiamme che avevano avvolto parte dell’auto, quindi la segnalazione ai vigili del fuoco e i carabinieri di Bono». Le squadre del 115 hanno completato le operazioni di spegnimento limitando i danni alla macchina. I militari, al comando del capitano Davide Mesina, hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e accertare se l’attentato sia riconducibile all’attività di sindaco, ipotesi al momento più plausibile. Mellino, 47 anni, al suo secondo mandato, dichiara di non aver mai subito minacce. «In nove anni che indosso la fascia tricolore non ho mai avuto problemi con nessuno», sottolinea «un atto che sorprende me e la mia amministrazione che si è sempre adoperata per il benessere della comunità e continuerà a farlo con più determinazione di prima, senza lasciarci intimidire da questi comportamenti vili».

Intimidazioni

I numeri delle intimidazioni contro gli amministratori preoccupano, collocano la Sardegna fra le prime dieci regioni più colpite in Italia. Anno nero il 2022 con 32 attentati e 28 nei primi 9 mesi del 2023. Nel lungo dossier la bomba al plastico con tre chili di esplosivo che a metà marzo ha fatto saltare in aria l’ingresso del Municipio di Ottana. Poi le minacce di morte al primo cittadino di Lanusei, Davide Burchi, e il 18 febbraio scorso l’auto incendiata al collega di Oniferi, Davide Muledda. Vittime di attentati anche il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus: alcuni colpi di pistola hanno centrato il suo ambulatorio. Il 1 febbraio dello scorso anno era toccato al sindaco di Bono, Michele Solinas. Divorata dalle fiamme l’auto in sosta sotto casa.

Centinaia i messaggi di solidarietà per Giuseppe Mellino: dal sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, da Pietro Pittalis ad altri amministratori dell’Isola. Vicinanza anche dal presidente Anci, Emiliano Deiana e dal neo presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini che ha espresso «solidarietà al sindaco di Nule da parte tt il Consiglio regionale». Ferma la condanna nelle parole della governatrice, Alessandra Todde, che si è detta vicina al primo cittadino di Nule: «La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità».

