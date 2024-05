Sindaci sospesi dopo le condanne 

Per effetto delle recenti condanne, la legge Severino ferma due sindaci. I primi cittadini di Tonara e Borore sono sospesi dall’incarico con un provvedimento firmato dal prefetto di Nuoro.

Sindacopoli

Dopo la condanna a 4 anni e 3 mesi per l’inchiesta Sindacopoli, per il sindaco di Tonara, Pierpaolo Sau, è arrivato il provvedimento di sospensione dalla carica per 18 mesi. Nonostante l’amarezza, Sau non perde l’ottimismo e ribadisce la sua innocenza: «Si tratta di un atto obbligatorio, legato alla legge Severino. Come ho già fatto in passato, ribadisco la mia innocenza precisando che non ho alcuna intenzione di dimettermi, perché ho la coscienza pulita». Poi: «Sento l’affetto della popolazione locale e zonale. Ha voluto manifestarmi, ancora una volta, piena vicinanza e sostegno. Col tempo si risalirà alla verità». La guida dell’amministrazione passa alla vicesindaca Cristina Patta. «Lascio il paese in buone mani, con una squadra che continuerà a fare il bene comune», conclude Sau.

Borore

Il sindaco di Borore, Tore Ghisu, ha ricevuto il provvedimento di sospensione temporanea dalle funzioni dopo la condanna di primo grado, a 4 anni e 3 mesi, del 30 aprile, del tribunale di Oristano per peculato e falso nell’ambito dell’inchiesta Hazzard. Ghisu ha incassato una decina di assoluzioni da pesanti accuse legate alla vicenda che nove anni fa lo portarono agli arresti domiciliari. Nell’ottobre 2022 ha rinunciato a usufruire della prescrizione per dimostrare la sua innocenza e arrivare all’assoluzione piena. L’accusa di falso è legata a una delibera: con una carta di identità si sarebbe attestata la presenza dell’assessora ai Servizi sociali, che invece non era presente. L’accusa di peculato riguarda la transazione di 3 mila euro fra il Comune e un agronomo per il piano di utilizzazione economica del bosco. Secondo l’accusa la parcella non andava pagata, perché il lavoro non era regolare. La difesa ha ricorso in appello. «Sono convinto e continuerò a credere di poter dimostrare la mia innocenza - dice Ghisu - anche per queste accuse e che alla fine le mie ragioni avranno pieno riconoscimento, così come è stato per tutti gli altri capi d’accusa, dai quali sono stato assolto». Viene sostituito dal vice sindaco Alessandro Porcu.

