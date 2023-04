Sindaci schierati a difesa dei nuraghi: no alle pale eoliche 

La transizione ecologica? Tutti concordano che deve avvenire dal basso con una concertazione con amministratori e comunità. «Siamo di fronte», ha detto la presidente della comunità Montana Barbara Laconi, «a un’invasione dei nostri territori senza che ci sia una spiegazione sul futuro e su cosa lasceranno per noi questi impianti. Siamo favorevoli alle energie rinnovabili ma non ad essere calpestati».

Bisogna agire in fretta, arrivare al blocco dei progetti riguardanti i parchi eolici e prendere tempo. Questa la posizione dei quaranta sindaci che ieri si sono incontrati ai piedi del nuraghe Is Paras simbolo di quel paesaggio, di quella tradizione culturale che si vuole difendere dall’attacco dei padroni del vento.

La Regione

Ancora una volta un "no”, detto davanti all’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu che sta seguendo tutti gli incontri organizzati sul tema nell’Isola. «Abbiamo già espresso la nostra contrarietà al progetto di Barumini», ha detto l’assessore Porcu, «nessuno di questi impianti è stato ancora approvato, dovete concentrare le vostre osservazioni sulle questioni paesaggistiche e archeologiche, nessun progetto può nascere senza l’accordo con i comuni, la transazione energetica deve avvenire nel pieno rispetto delle necessità delle comunità e deve quindi partire dal basso, coinvolgendo comuni».

La popolazione

La manifestazione organizzata dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, ha chiamato a raccolta gli amministratori di altri territori limitrofi colpiti da questo problema, la Trexenta, il Sarrabus, il Gerrei, la Marmilla ma anche il Sulcis Iglesiente. Tutti hanno confermato la contrarietà a progetti che non offrono nulla di concreto al territorio se non uno stravolgimento dei progetti di sviluppo sostenibile e turistico sul quale ognuna delle comunità sta investendo.

La protesta

«La mobilitazione», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «tiene viva l’attenzione su un tema che interessa tutta la Sardegna, non si tratta di un progetto di sviluppo, vogliamo e dobbiamo proseguire su questa strada dove noi siamo protagonisti e noi facciamo le scelte».

L’Anci

Proprio per questo l’intento è di andare avanti uniti grazie anche al supporto dell’Anci, ma non pochi sono i punti interrogativi da affrontare. «Per poter elaborare i pareri», ha detto il presidente Emiliano Deiana, «i comuni hanno bisogno di personale che spesso manca, è necessario che la Regione venga coinvolta, bisogna stabilire quali sono le zone non idonee a questo tipo di progetti e soprattutto riconoscere l’autonomia di programmazione dei municipi».

Il dibattito

Un appello senza condizioni è stato lanciato alla Giunta Solinas dal consigliere regionale di minoranza e sindaco di Escolca Eugenio Lai: «La Regione deve intervenire e investire nelle energie rinnovabili, deve avere una programmazione e una posizione chiara, non possiamo solo sperare che gli impianti vengano bocciati, anche i privati dovranno fare la loro parte rifiutando queste nuove servitù».

«C’è una delibera del 2020», ha detto la sindaca di Villamassargia Debora Porrà, «che indica quali siti sono esclusi da questi progetti, cerchiamo anche di capire il concetto delle compensazioni, ma non ci possono impedire di puntare sull’attività agro-pastorale».

Ha lanciato una sfida invece il sindaco di Genoni Gianluca Serra: «I Comuni devono diventare imprenditori e produrre l’energia che resterebbe nei nostri comuni. Ma intanto andiamo avanti con la moratoria per bloccare tutto».

Il comitato

Per il comitato di salvaguardia del territorio è un momento nevralgico: «Vanno bene gli incontri», ha detto il portavoce Luigi Pisci, «ma è il momento che si apra una fase tecnico-giuridica per fronteggiare il problema e prendere in mano la questione complessiva sarda anche attraverso progetti di programmazione energetica difensiva».

Uno di questi potrebbero essere le comunità energetiche come già succede a Villanovaforru: «Ciò che sta accadendo», ha detto il sindaco Maurizio Onnis, «è pura speculazione, le comunità permettono invece di avere energia, di avere soldi e soprattutto di mettere i cittadini attorno ad un tavolo per decidere cosa fare».

