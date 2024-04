In 27 Comuni sardi si voterà l’8 e il 9 giugno: è stata la prima delibera della Giunta Todde. Le Amministrative sono state “abbinate” alle Europee. Ribadito l’impegno per una moratoria sulla speculazione per le energie rinnovabili e lo stop alla fusione degli aeroporti. Temi affrontati dalla presidente della Regione anche ieri sera a “Radar”, su Videolina. La corsa dei sindaci: Cagliari, su Massimo Zedda lunedì la decisione.

