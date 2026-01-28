VaiOnline
29 gennaio 2026 alle 00:42

Sindaci riuniti per evitare la chiusura del convitto di Sorgono 

Convitto di Sorgono chiuso, è l’ultima spiaggia. Domani alle 11.30, nell’Istituto agrario Ipsar, è convocata l’sssemblea dei sindaci della Comunità nontana Gennargentu Mandrolisai, che deve affrontare la delicata situazione del convitto annesso alla scuola, attualmente chiuso.

La riunione sarà interamente dedicata agli interventi a favore del diritto allo studio nel territorio e all’analisi della situazione del convitto, con l’obiettivo di individuare soluzioni utili a scongiurarne la chiusura.

Il servizio, in crisi per il basso numero di fruitori, era già stato chiuso a novembre e riaperto grazie a una deroga fino a dicembre scorso. Alla base della nuova sospensione resta ancora il basso numero di studenti convittori e la mancata definizione di un accordo tra assessorato regionale all’Istruzione e Ufficio scolastico regionale che ne avrebbe dovuto garantire il prosieguo.

Alla seduta, oltre ai sindaci della Comunità montana, sono stati invitati anche i rappresentanti dei paesi del circondario e il dirigente scolastico dell’Istituto Luca Tedde. Come sottolineato diverse volte da Alessandro Corona, presidente dell'ente montano, per molte comunità interne il convitto rappresenta un servizio essenziale per consentire agli studenti di frequentare la scuola senza dover affrontare lunghi e complessi spostamenti quotidiani e la sua chiusura rischia di avere ripercussioni significative sull’offerta formativa e sulla tenuta sociale delle aree più periferiche. L’incontro di domani sarà un passaggio cruciale per affrontare la questione e porre le basi per la riapertura del convitto.

