VaiOnline
Gennargentu.
21 settembre 2025 alle 00:12

Sindaci premiati a punta Lamarmora 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro comitive arrivano in vetta a punta Lamarmora con i vertici del Cai e i sindaci di Desulo, Fonni, Arzana e Villagrande. Ieri arrivano puntuali a mezzogiorno a quota 1834 metri, proprio ai piedi della croce. L’iniziativa è legata al premio Cai “Custodi delle terre alte”. A guidare le comitive, oltre il Cai con i presidenti Tonino Ladu e Pier Francesco Boy, le amministrazioni comunali dei quattro paesi di montagna. Presenti i dirigenti di Forestas e numerosi escursionisti da tutta la Sardegna. A dare forza la presenza del Cai centrale con DiegoDa e Matteo Marteddu di Cai Sardegna.

Il progetto del Cai nuorese è tra i cinque vincitori in Italia nell’ambito di un bando nazionale. Il comitato scientifico centrale del Club alpino italiano, tramite il suo gruppo di lavoro “Terre alte”, riconosce il valore della presenza umana in montagna quale fattore di cura, manutenzione,valorizzazione dell’eredità storica, culturale e ambientale delle Terre alte abitate.

«Le persone, ma anche le realtà sociali, associazioni, enti, istituzioni, che assumono questa meritoria missione di preservazione culturale, diventano quindi veri e propri custodi della cultura delle Terre alte - spiegano gli organizzatori -. Al fine di incoraggiare queste attività e additarle come esempio, il gruppo di lavoro “Terre alte” propone una nuova alleanza tra sezioni Cai e custodi della montagna istituendo un concorso teso a far emergere queste figure, oltre a suggerire azioni che valorizzino testimonianze umane esemplari in grado di incarnare esperienze sapienti di coesistenza tra uomo e montagna». Ai sindaci, premiati con una targa, l’invito a seguire gli sviluppi della legge sulla montagna, approvata dal Parlamento.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda