Sindaci premiati a punta Lamarmora 

Quattro comitive arrivano in vetta a punta Lamarmora con i vertici del Cai e i sindaci di Desulo, Fonni, Arzana e Villagrande. Ieri arrivano puntuali a mezzogiorno a quota 1834 metri, proprio ai piedi della croce. L’iniziativa è legata al premio Cai “Custodi delle terre alte”. A guidare le comitive, oltre il Cai con i presidenti Tonino Ladu e Pier Francesco Boy, le amministrazioni comunali dei quattro paesi di montagna. Presenti i dirigenti di Forestas e numerosi escursionisti da tutta la Sardegna. A dare forza la presenza del Cai centrale con DiegoDa e Matteo Marteddu di Cai Sardegna.

Il progetto del Cai nuorese è tra i cinque vincitori in Italia nell’ambito di un bando nazionale. Il comitato scientifico centrale del Club alpino italiano, tramite il suo gruppo di lavoro “Terre alte”, riconosce il valore della presenza umana in montagna quale fattore di cura, manutenzione,valorizzazione dell’eredità storica, culturale e ambientale delle Terre alte abitate.

«Le persone, ma anche le realtà sociali, associazioni, enti, istituzioni, che assumono questa meritoria missione di preservazione culturale, diventano quindi veri e propri custodi della cultura delle Terre alte - spiegano gli organizzatori -. Al fine di incoraggiare queste attività e additarle come esempio, il gruppo di lavoro “Terre alte” propone una nuova alleanza tra sezioni Cai e custodi della montagna istituendo un concorso teso a far emergere queste figure, oltre a suggerire azioni che valorizzino testimonianze umane esemplari in grado di incarnare esperienze sapienti di coesistenza tra uomo e montagna». Ai sindaci, premiati con una targa, l’invito a seguire gli sviluppi della legge sulla montagna, approvata dal Parlamento.