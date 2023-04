Sindaci, no al quarto mandato 

Il provvedimento aveva consentito almeno a cinque uscenti di ricandidarsi alle amministrative del 12 giugno scorso. Stiamo parlando dell’attuale sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, ma anche dei candidati a Serri (Samuele Antonio Gaviano), Sagama (Giovanniantonio Cuccui), Siamanna (Franco Vellio Melas) e Badesi (Giovanni Maria Mamia). I cinque si erano presentati al voto nonostante il Governo avesse impugnato il testo pochi giorni prima, consapevoli che – se anche la Consulta avesse cassato il provvedimento – gli eletti sarebbero rimasti tali perché candidati in virtù di una legge pienamente in vigore.

Sul numero dei mandati dei sindaci è lo Stato a decidere, non le Regioni. Lo dice la Corte Costituzionale nella sentenza con la quale ha bocciato la legge sarda approvata un anno fa che portava da tre a quattro il numero massimo di legislature consecutive per i primi cittadini di Comuni sotto i tremila abitanti e da due a tre quelle per i sindaci di Comuni fino a cinquemila abitanti.

Sul numero dei mandati dei sindaci è lo Stato a decidere, non le Regioni. Lo dice la Corte Costituzionale nella sentenza con la quale ha bocciato la legge sarda approvata un anno fa che portava da tre a quattro il numero massimo di legislature consecutive per i primi cittadini di Comuni sotto i tremila abitanti e da due a tre quelle per i sindaci di Comuni fino a cinquemila abitanti.

Il provvedimento aveva consentito almeno a cinque uscenti di ricandidarsi alle amministrative del 12 giugno scorso. Stiamo parlando dell’attuale sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, ma anche dei candidati a Serri (Samuele Antonio Gaviano), Sagama (Giovanniantonio Cuccui), Siamanna (Franco Vellio Melas) e Badesi (Giovanni Maria Mamia). I cinque si erano presentati al voto nonostante il Governo avesse impugnato il testo pochi giorni prima, consapevoli che – se anche la Consulta avesse cassato il provvedimento – gli eletti sarebbero rimasti tali perché candidati in virtù di una legge pienamente in vigore.

Il caso Ciccolini

Concetto che Ciccolini ha ribadito anche ieri: «Questa sentenza non riguarda, secondo la stessa Corte Costituzionale, le elezioni che si sono già concluse con la proclamazione degli eletti. Apprendo pertanto con la giusta serenità la decisione della Corte, conscio di essermi candidato e di essere stato rieletto con un ampio consenso popolare del quale sono grato alle cittadine e ai cittadini».

L’impugnazione

Il Governo aveva rilevato la violazione dell’articolo 117 della Costituzione sulla competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ma aveva anche fatto notare che in materia si era già espresso il Senato portando da due a tre il numero di mandati consecutivi per Comuni fino a tremila abitanti.

Le motivazioni

La Consulta, da parte sua, ha spiegato che «a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, tutti i cittadini devono poter accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi». E che, la previsione del numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale. Ovvero: «La par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata