Sindaci in rivolta: «No all’eolico in mare» 

Il lungo Ponte di novembre tiene alta la fiamma sarda contro l’assalto delle rinnovabili. Dalla Baronia, i sindaci di Siniscola e Posada, Gian Luigi Farris e Salvatore Ruju, lanciano l’allarme contro «le strane manovre che si vedono in questi giorni». Al lavoro ci sarebbe Tibula, società milanese pronta a realizzare un impianto offshore da 65 aerogeneratori. Intanto la Rete Pratobello – che oggi porta la croce anti-speculazione a Uta, quarto appuntamento dopo quello di ieri a Villacidro – annuncia «l’inizio della veglia sotto il Consiglio regionale, da mercoledì». Non una mossa qualsiasi, ma un pressing su maggioranza e opposizione perché «venga ritirato il ddl 45 sulle aree idonee».

Pale in mare

In Baronia fa paura l’avanzata di Tibula. «Lungo una superficie di tredici miglia marine ci saranno sessantacinque aerogeneratori. Un disastro per le nostre coste e per l’economia turistica», dicono Farris e Ruju. Che alla Giunta Todde non la mandano a dire: «Evidentemente il diritto delle popolazioni di determinare il proprio futuro economico non è contemplato e si scontra con il potere della speculazione energetica. Quello che ci addolora – rincarano i due sindaci – è che abbiamo le mani legate, nonostante le Assemblee civiche si siano espresse contro questo tipo di impianti». L’offshore, se non verrà fermato, prenderà forma al largo di Siniscola e Posada, «a una distanza tra i venticinque e i trentasette chilometri. L’assurdità è che «da due anni stiamo esprimendo la nostra contrarietà, Ma quello che vediamo è un preoccupante allestimento di inizio lavori».

L’ennesimo appello

Sul fronte della Pratobello 24 i promotori chiedono «il ritiro del disegno di legge sulle aree idonee». Il primo ragionamento lo fa Davide Fadda, della presidio Porto di Oristano. «A differenza di quanto ripete la presidente Todde, la Sardegna non è la prima regione che sta predisponendo il ddl, ma l’unica. La Campania, per esempio, ha fatto ricorso contro il decreto Draghi; le Marche stanno chiedendo il rinvio della scadenza, fissata per gennaio. Todde e alleati, invece, accelerano, sembra che vogliano aprire a tutti i costi questa nuova stagione di devastazione. Noi non la possiamo accettare e infatti mercoledì comincia una veglia permanente sotto il Palazzo di via Roma».

«Siamo a un bivio»

Dal Comitato Pratobello 2024, sul ritiro del ddl 45 interviene pure l’avvocato Michele Zuddas. «Se il testo venisse approvato, non si tratterebbe soltanto di un cambiamento normativo, ma di un disconoscimento formale della legge di iniziativa popolare. La governatrice si trova di fronte a una scelta cruciale: accogliere la proposta di cambiamento epocale sottoscritta da 211mila sardi o consolidare lo status quo della speculazione energetica».

Il giro dell’Isola

Non si ferma nemmeno il viaggio della croce anti-speculazione. Ieri la terza fermata, a Villacidro, nella piana di Santu Miali, al confine con Samassi, dove alcune pale eoliche sono già state installate e altre svetteranno a breve. Eppure quel lembo di Campidano è una delle aree più fertili. I Comitati contro l’assalto delle rinnovabili l’hanno ripetuto una volta di più: «La Sardegna non ha aree idonee». A protestare c’era pure Francesco Mele, agricoltore e storico rappresentante del Movimento pastori. «In questi campi portavo a pascolare il bestiame». All’orizzonte l’incubo di una terra che non sarà più dei sardi. Intorno alla croce si compie il rito: la bandiera dei Quattro mori sulle spalle e una corona di spine sul capo. Storie e speranze si susseguono. Oggi la croce raggiunge Uta. Il ritrovo, alle 15, è lungo la strada per il carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA