Sindaci in piazza: «Colpo di grazia al Sud» 

Si sono radunati nelle piazze di una trentina di città, in molti casi davanti alle prefetture, per protestare contro il disegno di legge dell’Autonomia differenziata che darebbe il «colpo di grazia» a un Mezzogiorno «già penalizzato» da politiche che «sottraggono ciò che gli spetta». Nel giorno in cui il ddl è approdato in Senato, gran parte dei 160 sindaci che aderiscono alla rete Recovery Sud, per la maggioranza del Pd e del M5s, hanno manifestato annunciando di essere pronti a un «referendum abrogativo» della riforma messa a punto dal ministro leghista Roberto Calderoli.

Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha partecipato alla manifestazione nel capoluogo pugliese, spiegando che «l’autonomia differenziata», che rischia di impoverire la «parte del Paese che è già povera», è «anche colpa» del Pd, «della mia parte politica: se non avessimo dato attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione per inseguire la Lega - ha precisato - oggi non staremmo parlando del decreto Calderoli». Allora, ha esortato, «non sbagliamo un’altra volta, lo dobbiamo alle nuove generazioni dei Comuni del sud del nostro paese». A Napoli, in piazza Plebiscito, c’erano gli ex sindaci Antonio Bassolino e Luigi de Magistris: quest’ultimo ha lamentato una scarsa partecipazione dei cittadini. A i timori sull’autonomia si aggiungono i calcoli sulla «revisione del Pnrr» che, secondo i primi cittadini, costerà alle regioni del sud «un taglio di 7,6 miliardi».

