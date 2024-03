Sindaci in difesa del centro Inps 

Gavoi non è solo. Tutto il territorio è compatto a sostegno del il punto Inps di cui è stata annunciata la chiusura. Ieri nella riunione in Municipio si sono ritrovati i sindaci delle sedi sportello, con Macomer (Riccardo Uda), Lanusei (Davide Burchi), Siniscola (Gianluigi Farris), insieme ad una delegazione del comitato provinciale Inps, all’Unione dei Comuni della Barbagia, a Cisl e Cgil, rappresentate da Maria Luisa Ariu e Gianfranco Mussoni. Assente per motivi istituzionali il primo cittadino di Sorgono, Franco Zedde che tuttavia ha dato pieno sostegno alla battaglia.

I problemi

«Non accetteremo alcun depotenziamento o chiusura - ha detto il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai -. Le misure calate dall’alto attraverso una pec sono inaccettabili, ci saremo aspettati tutt’altri atteggiamenti e non una semplice comunicazione che annunciava una chiusura dall’oggi al domani. Solamente alcune settimane prima, il direttore provinciale si era detto pronto a farci visita per rilanciare la sede». Sulla serrata a causa di problemi logistici ha spiegato: «L’Inps ci ha comunicato che il sevizio è stato sospeso dallo scorso luglio per l’inagibilità dei locali. I problemi erano negli scarichi dei bagni, abbiamo chiesto più volte d’intervenire nonostante la manutenzione non fosse in capo al Comune, ma nessuno ha mai risposto».

Da qui l’annuncio: «Siamo pronti a risolvere il problema già da domani, anche trovando una sede alternativa nel nostro Municipio». Gavoi non chiude nessuna porta, ma la linea resta chiara: «Ci propongono un punto utente evoluto. Sarebbe certamente un fiore all’occhiello. Siamo favorevoli alle nuove tecnologie, purché siano accompagnate dalla presenza di operatori».

Il sostegno

Unanime il sostegno, con tutti i sindaci pronti a fare squadra. «Il ridimensionamento dei servizi ci tocca tutti - dice Davide Burchi - è un cane che si morde la coda e porta allo spopolamento e alla morte delle comunità. Non possiamo accettarlo. I processi tecnologici vanno compiuti in modo graduale, venendo affiancati a quelli tradizionali». Anche Baronia e Margine non arretrano di un millimetro, condividendo preoccupazioni ed eventuali mobilitazioni, insieme all’Unione dei Comuni della Barbagia, per l’occasione rappresentata dai sindaci di Olzai (Maddalena Agus) e Tiana (Pietro Zedda). «Si sta creando un effetto ciambella a cui nessuno pone rimedio - dice Riccardo Uda - lo sviluppo delle comunità passa per la difesa dei servizi. Saremo uniti in questa vertenza». Ora si aspetta l’incontro di martedì nella sede regionale dell’Inps a Cagliari. «Dialogheremo auspicando una soluzione concreta», conclude Lai.

