Sindaci, il centrosinistra cerca il bis 

Ieri sono andate in scena - un po’ sotto tono, con Schlein e Conte unici leader direttamente sul campo - le ultime ore di campagna elettorale in vista dei ballottaggi in oltre cento comuni. Si vota dalle 7 di domani alle 15 di lunedì. Dopo la chiusura dei seggi, fari soprattutto sulle città chiave: Bari, Firenze e Perugia, ma anche Campobasso e Potenza. Sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Sfide all’ultimo voto sono attese anche a Lecce e Caltanissetta. Il centrosinistra al primo turno ha vinto in 10 capoluoghi e ora cerca l’exploit. Il centrodestra, che ha ottenuto 5 capoluoghi, tenta di accorciare le distanze. A dare il valore della posta in palio, arriva il videomessaggio di Giorgia Meloni. «È un momento importante per il futuro dei nostri territori, il vostro voto è fondamentale per costruire insieme una comunità più forte e coesa». Poi l’appello ai cittadini: «Andate a votare, fate sentire la vostra voce, ogni voto conta».

