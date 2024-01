Sindaci e comitati: «Uniti per bloccare 700 torri in Gallura» 

È la corsa contro il tempo per fermare la speculazione eolica, in Gallura ormai si ragiona contando i giorni degli iter di rilascio delle autorizzazioni per ciascuna delle 700 torri che potrebbero essere installate. È questo il clima dell’incontro di ieri pomeriggio a Calangianus, organizzato nella sala consiliare del Municipio dal Coordinamento gallurese del movimento che si oppone alla proliferazione delle fattorie eoliche. Ed è stata una serata interessante perché sono arrivate rilevanti prese di posizione degli amministratori locali, cresce il numero di sindaci che dice no alla realizzazione degli impianti, eolico e fotovoltaico, in zone di alto pregio ambientale. Ieri ha parlato il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri che ha annunciato: «Diciamo no agli aerogeneratori che un colosso delle rinnovabili intende realizzare tra Calangianus e Telti. Convocherò il Consiglio Comunale perché sia espresso subito il parere negativo. Non ci sono margini per altre valutazioni. Questa è una zona di altissimo pregio ambientale e noi ci opporremo in tutti i modi agli impianti».

I sindaci dicono no

Così come ha già fatto il Comune di Telti. Si parla delle iniziative di Enel Green Power, undici enormi aerogeneratori da realizzare nella zona di Taroni. la richiesta del definitivo via libera è del 17 novembre ed è stata presentata al Ministero dell'Ambiente per il rilascio dell’autorizzazione unica. Ancora il primo cittadino di Calangianus, Fabio Albieri: «C’è la consapevolezza della necessità di una risposta urgente e netta. Noi entro il 17 gennaio diremo no al progetto degli 11 aerogeneratori. Ma ci sono altre partite aperte. L’importante è che si affronti il tema con serietà e rigore. Non accetto che la si butti in politica, il governo Draghi, sostenuto da quasi tutte le forze politiche, ha impresso una decisa accelerazione agli iter, dimezzando i termini dei permessi». Albieri, il collega di Telti, Vittorio Pinducciu, il sindaco di Tempio, Gianni Addis e altri primi cittadini stanno convocando i consigli comunali per tentare di fermare i progetti. E ieri il Coordinamento degli anti eolico hanno fatto il punto della situazione.

Un unico grande parco

Dopo una introduzione generale di Mauro Gargiulo, di Italia Nostra Sardegna, nel salone consiliare di Calangianus sono state mostrate delle simulazioni dei parchi eolici galluresi. Impressionante, nella descrizione dell’ambientalista Gianni Montenduro, la fattoria eolica di Sinnada, che interessa tre comuni, Tempio, Luras e Luogosanto. Le torri sono 33 e vanno dal sito di Pulchiana, il monolite di granito più grande d’Europa, sino quasi agli olivastri millenari di Luras. Dice Noemi Tavera, del Coordinamento anti speculazione: «Il dato impressionante è che non c’è quasi soluzione di continuità tra un parco e l’altro. Le torri si susseguono una vicina all’altra per chilometri. E lambiscono aree di pregio ambientale e paesaggistico. È una ferita per il nostro territorio. Va detto che le richieste presentate sono delle prenotazioni e non tutte saranno accolte. Ma anche la realizzazione di solo una minima parte dei progetti sarebbe dannosa per la Gallura». Il Coordinamento ha segnalato anche i progetti dei parchi di Campovaglio, Petra Bianca e Bassacutena. Si parla di circa 700 torri alte 200 metri, che i comuni galluresi non vogliono.

RIPRODUZIONE RISERVATA