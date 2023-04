Sindaci e assessore bocciano la fusione tra gli aeroporti: «La Regione compri Alghero» 

Ma non solo. «Se la parte pubblica ne detiene già il 30 per cento, non troviamo 14 milioni di euro per portarlo interamente in capo alla Regione?», ha proposto l’assessore ai Trasporti, strappando un lungo applauso. Anche per Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, due sono le cose: «O l’aeroporto di Alghero vale poco e allora possiamo anche valutarne l’acquisizione; ma se vale tanto, allora le quote della Regione dovranno avere un peso diverso». Pietro Fois, amministratore della Provincia di Sassari, vorrebbe addirittura che tutti i 92 Comuni entrassero nella compagine: «Gli accordi sono cambiati, il pubblico deve sapere che fine farà il territorio». Nel piazzale del terminal gli amministratori di mezza Sardegna hanno protestato per le tante incompiute sui trasporti, a cominciare dalla strada Sassari-Alghero.

«L’aeroporto di Olbia ingloberà quello di Alghero. La parte pubblica scomparirà e la Regione non avrà più voce in capitolo». Sulla fusione dei due scali Moro nutre forti dubbi e lo ha detto chiaramente in occasione della prima delle quattro mobilitazioni organizzate da Provincia di Sassari, Tips (il Tavolo istituzioni e parti sociali) e Rete metropolitana, all’aerostazione Riviera del Corallo, davanti a una numerosa platea di sindaci, sindacalisti, associazioni di categoria e semplici cittadini. «Se l’aeroporto di Olbia ha avuto una valutazione di 362 milioni di euro e quello di Alghero di appena 22 – ha evidenziato - significa che la parte pubblica, che detiene il 30 per cento della Sogeaal, nella nuova compagine sarà irrilevante. Avrà un misero 3 per cento».

«L’aeroporto di Alghero? Se vale poco ce lo riprendiamo». L’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro è partito alla carica sullo scalo Riviera del Corallo che a breve verrà gestito da un’unica società insieme al Costa Smeralda.

La Regione in allarme

I Comuni dentro l’aeroporto

Ma non solo. «Se la parte pubblica ne detiene già il 30 per cento, non troviamo 14 milioni di euro per portarlo interamente in capo alla Regione?», ha proposto l’assessore ai Trasporti, strappando un lungo applauso. Anche per Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, due sono le cose: «O l’aeroporto di Alghero vale poco e allora possiamo anche valutarne l’acquisizione; ma se vale tanto, allora le quote della Regione dovranno avere un peso diverso». Pietro Fois, amministratore della Provincia di Sassari, vorrebbe addirittura che tutti i 92 Comuni entrassero nella compagine: «Gli accordi sono cambiati, il pubblico deve sapere che fine farà il territorio». Nel piazzale del terminal gli amministratori di mezza Sardegna hanno protestato per le tante incompiute sui trasporti, a cominciare dalla strada Sassari-Alghero.

La Sassari-Alghero

Il deputato del Pd Silvio Lai ha presentato un’interrogazione al ministro Salvini per sapere se è vero che con il definanziamento del lotto della 554 nel Cagliaritano si darà gambe ai lotti 1 e 4 della quattro corsie. «Il ministro Salvini lo aveva promesso: entro Natale la firma sull’appalto. E invece siamo ormai a Pasqua e la firma dell’appalto non è ancora all’orizzonte». Anche i consiglieri algheresi del centrosinistra sono partiti alla carica. «Il presidente Solinas firmi per mandare in appalto l’ultimo tratto. Non deve chiedere né all’Europa, né al governo amico», hanno commentato i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd. In serata ha replicato lo stesso Solinas: «Sollecitazioni giuste rivolte però all’indirizzo sbagliato, la presidenza ha fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà per attivare le gare d’appalto. Ma nella progettazione Anas sono emerse criticità che, con varie note di sollecito, ho invitato a risolvere in tempi brevissimi».

Pier Luigi Ledda, coordinatore del Tips, ha fatto sapere che qualcosa si muove: «Percepiamo l’importanza che sta assumendo questa vertenza, inedita, che unisce tutto il territorio. Ora ci aspettiamo fatti concreti». Il sindaco di Alghero Mario Conoci, in veste di vicepresidente della Rete Metropolitana, ha apprezzato la partecipazione di molti consiglieri regionali: «Vedo un’attenzione che dev’essere tenuta alta, per coinvolgere Cagliari e il Governo in questa emergenza che non riguarda solo il Nord Ovest dell’Isola, ci sono anche altri territori che soffrono».

I treni a idrogeno

A margine del sit-in in aeroporto l’assessore Moro ha annunciato che è stato finanziato dal ministero per le Infrastrutture «il centro di produzione dell’idrogeno a Mamuntanas che rafforza il progetto per il collegamento Sassari-aeroporto e Alghero-aeroporto con i treni a idrogeno: diventeranno da 5 a 8 per l’intera rete Arst della Sardegna».

