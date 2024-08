Sindaci dell’Isola a confronto sul futuro dei borghi autentici 

Galtellì ha ospitato nei giorni scorsi l’assemblea regionale dei Borghi autentici di Sardegna. Presenti molti sindaci, Rosanna Mazzia, presidente nazionale dei Borghi autentici italiani, il presidente del comitato etico Renzo Soro, Daniela Falconi, presidente dell’Anci, e gli assessori regionali Franco Cuccureddu (Turismo), Maria Elena Motzo (Affari generali) e Francesco Spanedda (Enti locali e urbanistica), che hanno evidenziato l’importanza dei borghi e delle autenticità. Con il coordinamento del delegato nazionale e sindaco di Borutta Silvano Arru, si è parlato dello spopolamento dei piccoli centri e degli strumenti per contrastarlo, tra nuove forme di residenzialità e transizione ecologica. Il sindaco di Galtellì, Franco Solinas, ha messo in evidenza il ruolo dell’associazione Bai che propone un modello di sviluppo sostenibile, di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, progetti innovativi che hanno già portato importanti risultati. Solinas ha candidato Galtellì per la festa nazionale 2025 dei Borghi autentici. L’assemblea ha promosso all’unanimità nella delegazione regionale i sindaci Debora Porrà di Villamassargia, Francesco Usai di Ussassai, Claudio Pinna di Zeddiani e Marzia Gallus, assessora di Galtellì, che si vanno ad aggiungere a Rita Zaru, sindaca di Noragugume e vicepresidente Bai, Marco Pisanu, sindaco di Siddi, Claudia Pulixi, consigliere di Aggius, e Silvano Arru.

