«Sindaci alleati per la rinascita delle zone interne» 

«Serve un’alleanza tra sindaci e mondo produttivo per uno scatto di orgoglio da parte di tutto il territorio». Il presidente di Confindustria della Sardegna centrale, Giovanni Bitti, bacchetta la Regione puntando l’indice sui silenzi e facendo una nuova denuncia sui «ritardi infrastrutturali irrisolti da decenni per l’assenza di una politica che a tutti i livelli è stata incapace di dare risposte». Richiama il dossier sulle emergenze del territorio condiviso da l prefetto Giancarlo Dionisi che sui lavori nella 131 per lunedì riunisce Anas, assessore regionale ai Lavori pubblici, Provincia, sindaco di Nuoro, Polstrada e Confindustria.

«La scarsa attrattività del territorio blocca la crescita e scoraggia l’insediamento di nuove attività tanto che il Pil del manifatturiero è in caduta libera da 15 anni. Sono temi che denunciamo da tempo e si stanno aggravando fino a un punto di non ritorno. Se non affrontati i divari rischiano di diventare irrecuperabili», dice Bitti. E aggiunge: «Occorre migliorare il contesto in cui operano le imprese e servono più investimenti nei servizi primari quali sanità, scuola, trasporti e viabilità interna, indispensabili per garantire pari diritti di cittadinanza a chi vive e lavora nella Sardegna centrale. Servono infrastrutture e servizi, oltretutto fondamentali per la realizzazione dell’Einstein Telescope». Bitti auspica strumenti ad hoc per le zone interne come la fiscalità di vantaggio. E aggiunge: «Registriamo il silenzio assordante, né nuovo né inaspettato, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che a parte qualche rara eccezione ha ignorato per l’ennesima volta la denuncia giunta dalle forze produttive e dalle istituzioni locali.l territorio ha diritto ad avere risposte. Per questo abbiamo una grande fiducia nei sindaci ai quali rinnoviamo il nostro appello».

