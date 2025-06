Sindacato in lutto, morto Piergiorgio Piu 

Lutto nel mondo sindacale della Sardegna: a 77 anni è morto il segretario generale dell’Ugl Piergiorgio Piu.

Sindacalista di razza, protagonista di numerose battaglie accanto ai lavoratori, è stato anche consigliere comunale durante l’era Delogu. Si è spento su un letto dell’ospedale Oncologico.

Tanti gli attestati di stima che arrivano dal mondo sindacale, e non solo: «Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al nostro sindacato, un uomo perbene, d’altri tempi», è il commento di Luigi Ulgiati.

Il funerale sarà celebrato oggi alle 15,15 nell’atrio del cimitero di San Michele. Dalla Ugl del capoluogo scrivono che l’ultimo saluto «sarà un momento per ricordare insieme la sua vita e il suo straordinario impegno per i diritti dei lavoratori. La presenza di ciascuno di voi sarà un segno di affetto e di gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato».

