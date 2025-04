Sindacato: domina la Cisl, ma la Asl resta alla Uil 

La Cisl prima forza sindacale nella scuola e in altri settori del pubblico impiego, ma la Uil non molla la Asl Ogliastra, dove mantiene la maggioranza dei seggi (8 su 15). Dal 14 al 16 aprile i lavoratori del pubblico impiego hanno votato per scegliere la loro rappresentanza sindacale per i prossimi tre anni. Fabrizio Meloni, segretario provinciale Cisl Fp Ogliastra, mostra soddisfazione per i risultato ottenuto «La Cisl fp con il 61 per cento stravince in tutti gli enti. In generale abbiamo ottenuto il 23 per cento in più rispetto alle Rsu del 2022. Siamo veramente soddisfatti. In Asl diventiamo la seconda forza in campo». La Asl Ogliastra ha premiato la squadra della Uil fp, guidata da Aurelia Orecchioni, con un’affluenza che ha superato il 91 per cento. La segretaria territoriale commenta: «È stato un bell'esempio di democrazia. Il 90 per cento dei dipendenti è andato a votare e ha apprezzato la squadra della Uil che ha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi. La Asl rimane una roccaforte Uil perché, nonostante il mio impegno a livello regionale, siamo sempre stati presenti a sostenere i lavoratori e a far valere i diritti dei cittadini. Siamo determinati a onorare la loro fiducia continuando a lavorare con impegno e trasparenza». Tre belle giornate di democrazia, secondo il dg Andrea Marras: «Ai neo eletti il mio augurio di buon lavoro per il futuro, con l’auspicio di avviare una proficua collaborazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA