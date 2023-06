«Sindacati snobbati da tempo: la sanità sarda ha tanti problemi, non si risolvono con i mattoni» 

La Cgil lo definisce un «atto ostile». La “chiamata” del presidente della Regione ai dipendenti dell’Arnas Brotzu, l’invito – al quale in pochi poi hanno aderito – ad un incontro chiarificatore sul nuovo ospedale di Cagliari e sul destino dei vecchi presìdi, ha fatto infuriare i sindacati. Che ieri pomeriggio hanno organizzato un sit-in davanti alla sala convegni dove era atteso Solinas, bandiere, fischietti e megafoni per manifestare un punto di vista totalmente differente da quello della Giunta.

«È l’ennesimo atto ostile da parte di questo governo regionale verso le rappresentanze sociali, e una conferma dell’indisponibilità al confronto che è già stata palesata con la decisione di annullare la seduta del Consiglio regionale», sottolinea il segretario della Cgil Fausto Durante. «Il 5 giugno scorso i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Sardegna hanno inviato al presidente Solinas una richiesta di incontro che non ha avuto risposta. Nel frattempo, sono state prese decisioni importanti sul futuro delle strutture sanitarie, senza confronto né con le parti sociali né con le forze politiche. La Cgil non resterà a guardare passivamente questo strappo nella cultura e nella pratica delle corrette relazioni sindacali».

Dice Nicola Cabras, segretario Cgil Funzione pubblica: «Sbagliato il metodo e sbagliato il merito. I lavoratori sono rimasti molto stupiti per questa convocazione così inusuale, e ricordato che di fronte ai tanti problemi sollevati nel tempo, né il presidente né l’assessore si sono mostrati disponibili. Il problema che vivono gli ospedali è di dotazione organica e di qualità di servizi erogati».

Avverte Mimmo Foddis, segretario Uil Funzione pubblica: «I lavoratori hanno il diritto di non essere presi in giro, e la politica ha il dovere di non farlo. Non si può venire a pescare direttamente nel mondo del lavoro un consenso che invece va guadagnato in altri modi e con altri sistemi. Si mettano in testa che per far funzionare gli ospedali serve il personale, con i mattoni non si cura la gente».

Diego Murracino di Nursing Up e Fabrizio Anedda di Nursind esprimono ancora una volta «un forte disagio», e ricordano che all’appello mancano fra i 300 e 350 infermieri e 250 oss. Stiamo denunciando un rapporto infermiere/paziente di uno a 12, e così è impossibile mantenere i livelli essenziali di assistenza».

Il sindacato Aaroi-Emac del Brotzu denuncia «la carenza di specialisti in anestesia e rianimazione, con 11 dimessi nell’ultimo anno e mezzo per i carichi di lavoro eccessivi; il mancato riconoscimento professionale; liste d’attesa lunghissime e posti letto gravemente insufficienti. Agli operatori sanitari, impegnati ora a cercare di dare ai loro pazienti l’assistenza migliore possibile, non importa nulla di una struttura che vedrà la luce chissà quando: i problemi sono ora, e sono destinati a peggiorare drammaticamente se non si interviene immediatamente».

Intanto il deputato del Pd Silvio Lai denuncia in una nota: «Assunzione negata in ospedale perché è incinta. Succede a una giovane infermiera, in graduatoria c ome idonea in un concorso da collaboratore professionale infermiere promosso dall'Azienda ospedaliera Brotzu, che dopo essere stata contattata da Areus, l'Azienda regionale emergenza urgenza, aveva accettato la proposta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Poi il dietrofront, dopo che la lavoratrice ha dichiarato di essere incinta di tre mesi». (cr. co.)

