Sindacati sardi in piazza il 20 maggio 

L’appuntamento è alle 10 in piazza Asproni dove confluiranno le delegazioni di tutti i territori della Sardegna per ascoltare gli interventi di lavoratori, pensionati e studenti che si alterneranno sul palco insieme ai segretari regionali Durante della Cgil, Carta della Cisl e Ticca della Uil.

«Sono temi che hanno una rilevanza nazionale – hanno spiegato Fausto Durante, Gavino Carta e Francesca Ticca -, ma i cui riflessi sono determinanti in una regione come la nostra, che è strutturalmente debole e ha urgente necessità di colmare gli svantaggi legati all’insularità, e oggi è più che mai investita da una crisi resa ancor più devastante anche dall’assenza di risposte sui fronti per i quali siamo chiamati a mobilitarci».

«Le zone interne come luogo di ripartenza e riscatto di intere comunità». È il messaggio che arriva da Cgil, Cisl e Uil che scelgono Bitti, come simbolo di un nuovo sviluppo se l’Einstein Telescope dovesse sorgere a Sos Enattos, per la manifestazione regionale, inserita all’interno della mobilitazione nazionale unitaria “Per una nuova stagione dei diritti e del lavoro”, in programma, nella sua terza tappa dopo Bologna e Milano, il 20 maggio a Napoli e in collegamento video con l’Isola.

L’obiettivo è sollecitare un’inversione di marcia da parte del governo nazionale rispetto alle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali del Paese.

Durante la manifestazione particolare attenzione verrà appunto data alle difficoltà delle aree interne, che «subiscono un graduale impoverimento dei servizi essenziali, la carenza di infrastrutture e lavoro, la desertificazione e il dissesto di territori dove la vita delle comunità è via via più problematica e, non a caso, si assiste alla fuga dei giovani e a un costante e inesorabile spopolamento», hanno evidenziato le sigle sindacali, ricordando che al centro delle rivendicazioni che li uniscono in un impegno e in una battaglia comune per imprimere quel cambiamento di rotta che considerano indispensabile ci sono: «la tutela dei redditi e dei salari, la riforma del fisco, il diritto alla salute e all’istruzione, le politiche sulla giusta transizione, il superamento del precariato, l’incremento di posti di lavoro buono e stabile, le politiche industriali ed energetiche, la salute e sicurezza nel lavoro e la riforma della previdenza».

