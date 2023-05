Sindacati in piazza, Salvini li chiama 

Da Palazzo Chigi al ministero delle Infrastrutture, passando per una manifestazione di piazza. Per i sindacati è una lunga settimana di incontro-scontro col Governo: il primo, con Giorgia Meloni alla vigilia del decreto sul lavoro varato il 1° maggio, si è concluso con distanze significative, portando a una mobilitazione che inizierà sabato a Bologna; il secondo è stato preannunciato da Matteo Salvini, un invito ai leader sindacali la settimana prossima nei suoi uffici, per discutere di opere pubbliche, cantieri e sicurezza sul lavoro, come precisano fonti del ministero.

L’occupazione risale

Ieri mattina Palazzo Chigi ha accolto con soddisfazione i dati Istat sugli occupati a marzo, +0,1% rispetto a febbraio e +1,3% rispetto a un anno fa. Un trend «frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di governo», il commento di Meloni: «Una fiducia che siamo intenzionati a ripagare continuando a dare risposte concrete per far ripartire l'economia nazionale».

Più o meno in contemporanea è arrivato l'annuncio dell'invito di Salvini. Si profila così un secondo appuntamento in un breve lasso di tempo fra sindacati ed esecutivo, dopo giorni surriscaldati da polemiche prese di posizione, in particolare da parte di Cgil e Uil, nei confronti della premier. Non solo sul contenuto del decreto, ma anche sulle tempistiche del confronto, avvenuto a poche ore del varo, in una giornata simbolica come quella della festa dei lavoratori. In maggioranza c'è chi vede in questo passaggio l'ennesimo episodio della competizione interna fra Meloni e Salvini, tra l'altro a ridosso di una tornata elettorale che inevitabilmente servirà a misurare il consenso di FdI e Lega.

Le risposte