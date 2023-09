Sindacati in campo per difendere le guardie giurate del porto 

I sindacati tornano sul tema dei diritti delle guardie giurate del porto di Cagliari, che quest’estate hanno lavorato esposti al caldo intenso. Dopo la presa di posizione dell’Ugl che criticava per le condizioni di lavoro la Coopservice, titolare dell'appalto di sorveglianza armata, ora intervengono anche la Cisl e la Uil.

Il segretario regionale Fisascat Cisl Giuseppe Atzori, dice che «i sindacati devono procedere uniti. Noi con la Coopservice abbiamo sempre trovato soluzioni e sono certo che le troveremo anche stavolta». Andrea Lai, segretario regionale Uil, rilancia: «Le guardie giurate del porto purtroppo per il loro ruolo sono esposte alle intemperie estive e invernali, è quindi buon senso far ruotare gli operatori nei servizi più esposti in turni di una o due ore. La Coopservice ha sostituito il referente tecnico, secondo noi è stata una mossa azzeccata».

Di recente c'è stato un incontro tra il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, e segretari di Cgil, Cisl e Uil Cagliari (Simona Fanzecco, Mimmo Contu e Andrea Lai) per definire le linee guida da seguire per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dei vari settori esposti alle intemperie. Incontro giudicato come «positivo» dai tre sindacalisti.

