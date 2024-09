Sindacati-Glencore, tensione alle stelle 

Dura solo qualche minuto l’incontro tra i sindacalisti della Portovesme srl e Marc Bédard, responsabile delle attività operative dello zinco per Glencore. Per i rappresentanti dei lavoratori, presenti alla breve riunione che si è svolta ieri mattina nello stabilimento di Portovesme, non ci sono novità, l’azienda continua a mantenere la stessa posizione: chiudere la linea zinco. «Non ci può essere dialogo, l’azienda continua a essere inaffidabile, perciò ribadiamo che vogliamo l’incontro con i massimi esponenti della multinazionale svizzera, ma deve svolgersi al tavolo nazionale, da lì si può ripartire», hanno commentato i sindacalisti. Una presa di posizione forte, già annunciata nei giorni scorsi. Ieri c’è stato anche il sopralluogo della commissione Attività produttive del Consiglio regionale, accolta nello stabilimento da Franco Bardi (Cgil), Antonello Saba (Cisl) e Federico Matta (Uil), che chiedono il mantenimento in marcia dell’impianto. Antonio Solinas, presidente della commissione, si allinea con gli operai: «Ho espresso ai lavoratori la solidarietà, la vicinanza e l’impegno dell’intera assemblea sarda, con l’auspicio che i vertici dell’azienda rivedano la loro decisione, che mette a rischio circa mille unità – Solinas aggiunge – Siamo impegnati a difendere i posti di lavoro e a compiere ogni iniziativa utile per portare il caso Glencore all’attenzione del governo nazionale». Anche il consigliere regionale Gianluigi Rubiu è intervenuto sulla vicenda Portovesme srl: «L’azienda è strategica per lo Stato, fatto ben noto anche al Ministero del made in Italy, perciò la vertenza deve essere affrontata da tutte le forze politiche, compatte e senza distinzioni». Concordano, nei loro interventi, i consiglieri regionali Alessandro Pilurzu, Luca Pizzuto e Gianluca Mandas, rimarcando che lo stabilimento è indispensabile per il territorio. Ieri i sindacalisti hanno incontrato anche l’assessore all’Industria Emanuele Cani. «Non accetteremo - ha detto - che si mantenga in funzione solo la produzione dei forni Waelz, gli impianti rotativi che trattano i fumi di acciaieria e residui». A Roma, per il 24 settembre è stato convocato l’incontro congiunto con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il ministero del Lavoro, a cui sono invitati i sindacati.

