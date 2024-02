Sindacati e coop: «Adeguare le tariffe ferme dal 2017» 

Per l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu il bando è «solo di indirizzo». Questo non basta a placare gli animi dei tassisti che ieri hanno contestato il punto due del documento. In pratica, la Giunta ha approvato “le linee d’indirizzo per l’attivazione, in via temporanea e sperimentale, di misure riguardanti il rilascio di 10 licenze aggiuntive legate a grandi eventi e/o a grandi flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, secondo quanto stabilito dal decreto Legge 10 agosto 2023, 104, dando atto che le relative modalità operative saranno adottate con provvedimento a cura del dirigente competente”.

Nel documento firmato dalle tre sigle più importanti di categoria – Silt, Federtaxi e Uritaxi che raggruppano il maggior numero di iscritti (74 nella Quattro Mori, 18 nella Rossoblù, 13 non associati) i tassisti chiedono anche un adeguamento delle tariffe bloccate dal 2017 quando il gasolio costava 1,20 euro al litro e con assicurazioni e spese varie inferiori del 25%. Non è tutto, i costi di gestione sono ancora più alti a causa dei tempi di percorrenza più lunghi per i cantieri e per la mancanza di corsie preferenziali.

